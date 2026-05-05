La presentadora sorprendió a su audiencia al revelar en plena transmisión que fue diagnosticada con cáncer de seno, una noticia que sacudió tanto a sus seguidores como a colegas de la industria televisiva.

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Durante una emisión reciente, la periodista de 49 años decidió contar personalmente lo que está atravesando, en un mensaje cargado de sinceridad y emoción. Reconocida por su participación en programas como New York Live y Open House, explicó que, aunque conocía su alto riesgo por antecedentes familiares —su madre y su hermana enfrentaron la enfermedad—, el diagnóstico la impactó profundamente.

Presentadora anunció que se retirará mientras recibe tratamiento

En el mismo espacio televisivo, Sara Gore también anunció que hará una pausa en su carrera para concentrarse en su proceso médico. Según explicó, deberá someterse a tratamiento y a una cirugía como parte de la lucha contra la enfermedad.

“Me voy a retirar para recibir tratamiento y cirugía”, afirmó, dejando claro que su prioridad en este momento será su salud.

La decisión implica alejarse temporalmente de la televisión, medio en el que ha construido una trayectoria sólida durante años. Sin embargo, la presentadora dejó ver que enfrenta este reto con determinación y acompañada por su círculo cercano.

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Mensaje de Sara Gore tras diagnóstico de cáncer

A pesar del duro momento, la periodista compartió un mensaje de optimismo, destacando el apoyo de su familia, colegas y equipo médico. También reflexionó sobre el valor de la vida y la importancia de enfocarse en lo esencial.

“Estoy exactamente donde necesito estar, rodeada de médicos increíbles y personas que me cuidan muy bien en casa. Siempre asumí que este día llegaría, pero nunca estás preparado”, comentó.

Asimismo, aseguró que su objetivo es regresar a la pantalla una vez supere esta etapa: “Volveré mejor que nunca y nos veremos al otro lado de esto”.

¿Quién es Sara Gore?

Sara Gore es una periodista y presentadora de televisión estadounidense reconocida por su trabajo en programas de estilo de vida y entretenimiento en la cadena NBC.

A lo largo de su carrera, ha abordado temas relacionados con cultura, celebridades, gastronomía y mercado inmobiliario. Antes de su salto a la televisión, trabajó como chef profesional, incluso colaborando con el reconocido cocinero Jean-Georges Vongerichten, experiencia que fortaleció su vínculo con la cocina.

Además, ha tenido presencia en eventos importantes en Estados Unidos, cubriendo alfombras rojas y premiaciones, consolidándose como una figura destacada en el entretenimiento.

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