El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, expresó preocupación por el anuncio del Instituto Nacional de Cancerología, que informó la suspensión de la atención a nuevos pacientes afiliados a esa EPS a partir del primero de mayo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Vendría fusión de dos EPS: Gobierno plantea meter mano en futuro de millones de pacientes)

Ospina señaló que la decisión tomó por sorpresa a la administración de la EPS, al considerar que no existió una conversación previa para buscar alternativas conjuntas que permitieran evitar la interrupción del servicio.

El funcionario afirmó que el hecho impacta directamente a pacientes con enfermedades de alta complejidad y advirtió que se estaría comprometiendo el derecho fundamental a la salud y a la vida, en especial en casos oncológicos que requieren continuidad en la atención.

Lee También

“Las instituciones públicas deben tener un propósito colaborativo, deben utilizar las herramientas adecuadas para poder informar en este caso a la Nueva EPS que el instituto Nacional de Cancerología cerrará servicios”, indicó Ospina.

También indicó que la entidad intervenida por el Gobierno Petro tiene previsto adelantar pagos y acuerdos financieros con el Instituto para saldar compromisos pendientes, y aseguró que no está en los planes dejar sin recursos a la red hospitalaria que atiende a sus afiliados.

#SALUD El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, expresó su sorpresa y preocupación por el comunicado del Instituto Nacional de Cancerología anunciando el cierre de servicios para pacientes nuevos de esa EPS. Según Ospina, la decisión se tomó sin conversar con él para… pic.twitter.com/ySekRPhV7p — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 29, 2026

¿Qué dijo el Instituto Nacional de Cancerología sobre el cierre de servicios a Nueva EPS?

La entidad explicó que la decisión responde a la imposibilidad de mantener la atención sin un contrato vigente que respalde los pagos por los servicios prestados, luego de varios intentos de negociación sin resultados concretos.

“Sugerimos a los afiliados de Nueva EPS comunicarse directamente con su aseguradora con el fin de recibir indicaciones pertinentes en relación con la continuidad de la atención en temas de salud”, indicó la entidad en un comunicado.

Sin embargo, el instituto aclaró que la medida no implica la suspensión total de la atención, ya que los pacientes en curso, así como los casos de urgencias oncológicas y menores de edad, continuarán siendo atendidos.

El comunicado enfatiza que la determinación busca garantizar la sostenibilidad operativa del centro especializado, en medio de las dificultades derivadas de los acuerdos pendientes con la Nueva EPS.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.