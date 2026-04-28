Quintero Calle, nuevo superintendente de Salud, dejó reveladoras frases en una entrevista con Blu Radio. Destacó que habrá una jugada del Gobierno para salvar la entidad y hasta hizo un llamado enérgico. “¡Todos para la Nueva EPS!”, apuntó.

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De igual forma, resaltó que la gran movida del Gobierno será inyectar una buena suma de dinero a la EPS.

“Los dueños de las EPS deben hacer capitalizaciones sobre sus EPS. En Nueva EPS, el Gobierno plantea hacer aportes a Nueva EPS. Esa ventaja no la tienen otras EPS. En ese orden de ideas, Nueva EPS puede ser el salvavidas del sistema de salud, porque tiene detrás a todo el Gobierno”, añadió.

Quintero Calle anunció que su gestión será estricta frente a las EPS que no entreguen medicamentos, en medio de la crisis del sistema de salud en Colombia.

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En otra entrevista con Caracol Radio, aseguró que actuará con rapidez para garantizar la atención de los pacientes, especialmente de los más vulnerables, y combatir la corrupción.

Quintero enfatizó que la situación es urgente y que no hay tiempo para discursos, pues hay pacientes —incluidos niños— esperando tratamientos que no llegan. Señaló que el sistema enfrenta problemas estructurales acumulados durante décadas, agravados por prácticas corruptas que han afectado el uso de los recursos.

El funcionario explicó que su administración utilizará herramientas tecnológicas como inteligencia artificial y análisis de datos para evitar desvíos de dinero y mejorar el control.

También aclaró que la crisis no se limita a una sola entidad, como la Nueva EPS, sino que es generalizada en todo el sistema, con altos niveles de quejas por parte de los usuarios.

Finalmente, destacó que buscará transformar la Superintendencia en una entidad preventiva, capaz de anticiparse a fallas, y advirtió que impondrá sanciones severas a las EPS que incumplan sus obligaciones.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.