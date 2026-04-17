Estas organizaciones coinciden en que la designación no solo carece de respaldo técnico y experiencia en el sector salud, sino que también envía un mensaje negativo en un momento crítico para el sistema.

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Para estos gremios, la conducción de entidades clave debe estar en manos de perfiles idóneos, con trayectoria y sin cuestionamientos judiciales, por lo que insisten en la necesidad de reconsiderar la decisión en favor de la confianza institucional y la estabilidad del sistema sanitario.

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) rechazó de forma contundente el nombramiento de Quintero como Superintendente de Salud y de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS, al considerar que no cumplen con el perfil profesional requerido para estos cargos.

El gremio médico advirtió que ambos enfrentan procesos penales por presunta corrupción, algunos en etapa de juicio, lo que representa —según la organización— un riesgo inaceptable para la supervisión del sistema de salud y para la garantía del derecho a la salud en Colombia.

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La ACSC señaló que el sistema ya atraviesa una profunda crisis, reflejada en cierre de servicios, escasez de medicamentos y dificultades para el talento humano, por lo que exige decisiones basadas en idoneidad y transparencia, y no en criterios políticos. En este contexto, pidió al Gobierno nacional explicar las razones de estas designaciones y revocarlas de inmediato.

Las críticas también han surgido desde sectores políticos, incluso cercanos al Gobierno, que cuestionan la falta de experiencia de Quintero en el sector salud y sus antecedentes judiciales. Pese a ello, Quintero defendió su nombramiento y aseguró que ejercerá control para combatir la corrupción dentro del sistema.

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