Poco antes de las elecciones presidenciales en Colombia, un conjunto impactante de pruebas digitales comprometen a los mandos de las disidencias de las Farc, entre ellos, a alias ‘Calarcá’, según reveló El Tiempo, que indicó que los archivos con fotos, videos y chats inéditos describen el funcionamiento real de esta estructura al margen de la ley.

Sigue a PULZO en Discover

Los investigadores policiales incautaron 89 memorias USB y múltiples documentos internos guardados en computadores personales de la guerrilla. Los hallazgos se dieron luego de un recordado procedimiento de control en las vías del departamento de Antioquia.

El material probatorio detalla abusos severos contra los derechos humanos en las zonas controladas por el grupo criminal. Una de las imágenes almacenadas registra a un niño de escasos 7 años cargando armas cortas de uso privativo.

La retención de las evidencias ocurrió el 23 de julio de 2024, cuando las autoridades frenaron una caravana sospechosa. Varios líderes de la organización armada se transportaban en vehículos oficiales adscritos a la Unidad Nacional de Protección.

Lee También

En el operativo cayó Édgar de Jesús Orrego, conocido en el ámbito delictivo como ‘Firu’, junto al máximo cabecilla de esta facción. ‘Firu’ ejercía como comandante de la estructura 36 con una fuerte influencia regional.

El Tiempo obtuvo acceso directo a la información que guardaban los discos duros de Alexánder Díaz, alias ‘Calarcá’. Los textos demuestran que las redes ilegales continuaron operando activamente en medio de los acercamientos políticos.

Las carpetas digitales contienen mensajes que señalan nexos con integrantes de las instituciones del Estado colombiano. Las alertas mencionan una supuesta cercanía con el general retirado de la institución militar Juan Miguel Huertas.

Los documentos mencionan también al actual director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Wílmer Mejía. Noticias Caracol divulgó preliminarmente los detalles de estos presuntos contactos con la insurgencia.

Los chats internos de los comandantes revelan órdenes expresas para ejecutar fusilamientos sumarios contra los integrantes de la tropa. Los jefes de las disidencias aplicaban la pena de muerte por conductas consideradas faltas de disciplina.

La Fiscalía General de la Nación solicitó procesar formalmente a ‘Calarcá’ bajo la figura jurídica de persona ausente por crímenes internacionales. El ente acusador argumenta que el procesado ordenó delitos graves durante las mesas de concertación.

La facción armada expandió su presencia en las regiones periféricas y ejecutó ataques directos contra las patrullas policiales. Las autoridades atribuyen a este grupo el derribamiento planeado de un helicóptero en el municipio de Amalfi.

El atentado contra la aeronave oficial cobró la vida de 13 agentes de la Policía Nacional de Colombia en Antioquia. El hecho causó indignación generalizada y sembró dudas sobre la voluntad real de conciliación del grupo.

Adicionalmente, el frente cuarto de las disidencias asumió la autoría de una incursión violenta en la localidad de Remedios. El ataque armado cobró la vida de 4 trabajadores rurales durante el último fin de semana.

A pesar de los abundantes indicios judiciales recopilados en los computadores, ‘Calarcá’ carece de requerimientos judiciales vigentes de captura. El estatus de negociador otorgado por la ‘paz total’ del Gobierno frena su detención inmediata.

Por su parte, el frente 33 causó el desarraigo forzado de más de 70.000 pobladores en el Catatumbo. Esta zona de Norte de Santander sufre por los choques armados contra el Ejército de Liberación Nacional.

Los hombres bajo las órdenes directas de ‘Calarcá’ perpetraron una de las masacres más cruentas de los últimos tiempos el pasado 27 de mayo. Los guerrilleros asesinaron a 50 personas en el departamento del Guaviare.

La matanza ocurrió en el marco de la violenta disputa por el control territorial contra las estructuras de alias ‘Mordisco’. Las muertes reportadas en el sur oriente colombiano incluyen a mujeres y menores de edad reclutados.

Igualmente, las agencias de seguridad responsabilizan al frente treinta y seis por las agresiones cometidas contra la prensa independiente. Los disidentes secuestraron, torturaron y asesinaron al reportero Mateo Pérez en la localidad de Briceño.

Esa facción delincuencial responde a las orientaciones directas de los mandos conocidos con los alias de ‘Chala’ y ‘Primo Gay’. Ambos coordinan el cobro de extorsiones y controlan los pasos viales del norte de Antioquia.

Un audio obtenido por las autoridades refleja el pensamiento de un guerrillero no identificado sobre los diálogos institucionales.

“Lo que sí le digo es que ese tipo estaba mal. Él sí me dijo: ‘Hermano, yo la verdad a ese proceso de paz no le creo. Va a pasar la misma mi… que el pasado. Entonces, si por ese lado fuera la puerta para salir de aquí, salir lo más pronto posible. Pero si no, pues hermano, la verdad es que después de que esté en armas otra vez, yo creo que no le jalo a nada. Pero si esa es la orientación, pues le vamos haciendo hasta donde podamos’. Entonces, mi viejo, yo no sé. Ahí estoy averiguando y localizando al ‘Huevo’ por todas partes, hermano. Lo que sí dijo fue que Ituango no lo dejaba solo. Él sí dijo: ‘Con o sin orden, me meto a Ituango'”, es posible oír en uno de los materiales recolectados.

La grabación demuestra el escepticismo de las bases de la organización y el deseo de mantener las actividades delictivas en Ituango. El combatiente asegura en la interceptación que ingresará al municipio con o sin órdenes.

Otros reportes de audio enviados a ‘Primo Gay’ describen el manejo financiero de la minería ilegal en los ríos locales. Los dividendos de la explotación minera nutren las arcas de la estructura armada de manera constante.

La organización mantiene el pago de sueldos fijos a los combatientes que resultaron capturados por las agencias de seguridad estatales. La contabilidad registra desembolsos mensuales que oscilan entre doscientos mil y quinientos mil pesos colombianos.

Los videos incautados muestran a las columnas insurgentes marchando y entrenando con armamento pesado en plenas zonas recreativas veredales. Las disidencias organizan festividades sociales y reparten víveres para ejercer un control social absoluto sobre la población.

Las planillas financieras del mes de abril de 2024 detallan ingresos por siete mil novecientos diecisiete millones de pesos. El dinero proviene del cobro de vacunas a contratistas y la entrega de oro.

Las actas de la compañía ‘Che Guevara’ indican que las deserciones por falta de moral revolucionaria acarrean consejos de guerra. Los mandos aplican la pena capital mediante fusilamiento para castigar a los considerados traidores.

Una comunicación enviada a ‘Firu’ por alias ‘Primo Carro’ describe un supuesto plan para fundar una empresa de seguridad privada. La firma serviría de mampara legal para ocultar a los combatientes armados en la capital.

El historial delictivo de ‘Firu’ inició en el año dos mil diez como experto en la adecuación de explosivos improvisados. El sujeto asumió la comandancia general de su bloque en 2022.

Los mapas del Estado muestran que el grupo de ‘Calarcá’ opera actualmente en 11 departamentos y 91 municipios colombianos. La estructura ilegal incrementó sustancialmente su presencia en un total de cien veredas adicionales.

El censo de inteligencia militar calcula que la organización armada cuenta con 2.837 integrantes activos. El Bloque Jorge Suárez Briceño agrupa la mayor cantidad de combatientes en sus filas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.