En las últimas horas salieron a la luz versiones y testimonios que señalan a la congresista Gloria Arizabaleta, cercana al petrismo, por presuntas solicitudes de participación en entidades del Estado y por un eventual intento de presionar al Ejecutivo en medio de investigaciones en curso contra el presidente Gustavo Petro.

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(Vea también: A Arizabaleta se le agrandó problema por tratar de suspender a Petro: podrían capturarla y tomó decisión)

Arizabaleta, en su calidad de presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, expidió un documento en el que se ordenaba la suspensión temporal del jefe de Estado, decisión que quedó sin piso jurídico y le trajo problemas a la congresista.

Petro, en su momento, se refirió al caso y, desde la Asamblea General de la ONU, afirmó que una de las decisiones atribuidas a la congresista podría corresponder a una “cuenta de cobro” por no acceder a exigencias de carácter burocrático.

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En ese sentido, fuentes consultadas por El Tiempo señalan que Arizabaleta habría solicitado participación en el manejo de la Fiduprevisora, entidad con un presupuesto superior a los 300 mil millones de pesos.

También se mencionan posibles intereses en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Fondo del Magisterio (Fomag), entidades con alta ejecución de recursos públicos.

Estas solicitudes habrían sido reiteradas y estarían siendo evaluadas dentro de indagaciones internas, pero lo que más llama la atención es que, según indagó el rotativo, no habrían iniciado este año, sino que sería una conducta que inició en 2025.

¿Cuáles serían las exigencias de Gloria Arizabaleta al Gobierno Petro?

Según esas versiones proporcionadas por el citado medio, la congresista habría participado en reuniones en las que presentó la hoja de vida de un aspirante a la presidencia de esa entidad.

El mencionado aspirante terminó vinculado temporalmente al Fondo para la Reparación de Víctimas, y negó a este diario haber solicitado intermediación de Arizabaleta. “Cero, es falso, soy de una orilla política diferente”, aseguró.

Sin embargo, en el Gobierno insisten en que habrían existido presiones relacionadas con el manejo de la Fiduprevisora y que en distintas entidades, incluido el Ministerio de Hacienda, existiría material sobre esas actuaciones.

Incluso se habría hablado de montos asociados a la participación en el manejo burocrático de entidades. Una de las cifras mencionadas es de 56.000 millones de pesos, que habrían sido planteados por Arizabaleta para distribución entre integrantes de la Comisión de Acusación.

Gustavo Petro ordenó denunciar a Gloria Arizabaleta por presunta extorsión

Además, El Tiempo conoció que desde la Casa de Nariño se hicieron llamados a la congresista el mismo día de los hechos para pedir explicaciones sobre una decisión administrativa que circuló en medio de la controversia.

Arizabaleta respondió que el acto no había sido radicado y que su difusión obedeció a una filtración. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ordenó a su equipo jurídico avanzar con una denuncia por presunta extorsión, al considerar que detrás del caso podrían haber intentos de presión al Ejecutivo.

Mientras tanto, la Procuraduría suspendió posteriormente a la congresista por presunto prevaricato, al estimar que habría tomado decisiones por fuera de sus competencias.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.