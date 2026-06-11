Antes de ser suspendida por la Procuraduría por presunto prevaricato, se conoció que la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, habría dejado otra resolución firmada.

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De acuerdo con El Tiempo, la Arizabaleta habría dejado el conocimiento del caso de la decisión de suspender al presidente Gustavo Petro, en grado de consulta, a otro de sus compañeros de la Comisión de Acusación.

Se trata de Hernán Cadavid (Centro Democrático), a quien le fue asignada la desición por orden de ortografía, “para que asuma el conocimiento y la sustanciación del grado de consulta respecto del auto 002 del 10 de junio, proferido dentro del citado expediente, que corresponde a la suspensión del presidente”, indica el diario.

Sin embargo, Cadavid estaría impedido, según el medio citado, para dar efecto a la decisión por haber sido partícipe de la denuncia sobre la presunta participación política del presidente.

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Por qué la Procuraduría suspendió a Gloria Arizabaleta

En relación con la decisión, tomada 24 horas antes de la suspensión de la representante Gloria Arizabaleta, algunos sectores consideran que debe evaluarse su impacto dentro del proceso de reasignación correspondiente. Sin embargo, otras interpretaciones señalan que este hecho hace parte de la cadena de actuaciones que llevaron a la Procuraduría a adoptar la medida disciplinaria en su contra.

Para el ente de control, la conducta de Arizabaleta podría configurar el delito de prevaricato por acción, al haberse apartado de los procedimientos establecidos y emitir una decisión de manera unilateral, en lugar de someterla a consideración de la sala plena de la Comisión.

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Con ponencia del procurador delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción, Esiquio Sánchez, la Procuraduría decidió suspender a la congresista y abrirle una investigación disciplinaria por una presunta falta gravísima relacionada con su actuación.

En el auto, el ente de control también advierte sobre el impacto de la medida adoptada. “La limitación impuesta al primer mandatario, al haberse adoptado sin la competencia y formalidades legales debidas, afectan los derechos derivados de la participación democrática que tienen la naturaleza de fundamentales”, señala el documento.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.