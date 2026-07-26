Angie Rodríguez, una de las piezas clave del Gobierno de Gustavo Petro, sacudió el avispero (como se dice popularmente) en la noche de este domingo, 26 de julio, luego de que dio una entrevista en la que denunció irregularidades e incluso hasta amenazas que vienen, dice ella, directamente desde la Casa de Nariño.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Destapan el drama oculto de Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE: lleva casi un mes incapacitada)

De hecho, la también exdirectora del Dapre aseguró que en los últimos días se han venido presentando algunas irregularidades en su esquema de seguridad, por ejemplo, e incluso ya dio algunos nombres a los que responsabiliza por si le pasa algo.

Y es que Rodríguez aseguró que pese a ser una funcionaria con un cargo alto, su esquema de seguridad no siempre ha estado disponible, pues incluso comentó que le tocó hacer un acuerdo cuando llegó a esta nueva entidad con la UNP para tener un esquema.

Además, le hizo un llamado al general de la Policía Nacional porque según ella le retiraron a un oficial en las últimas horas y no se lo han reemplazado, lo cual la deja indefensa ante las amenazas que ha recibido.

Por eso mismo es que Rodríguez le hizo un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, además de distintas entidades, para que la escuchen porque, dice, tiene mucho que contar acerca del gobierno que está en sus últimos días.

(Ver también: Nuevo capítulo de Angie Rodríguez con Gobierno Petro: destapan reunión, intimidación y hasta cartas)

De la Espriella, por su parte, ya le respondió dándole instrucciones a varios de sus funcionarios para que a partir del 7 de agosto reciba la atención necesaria y se le ponga el esquema necesario para que su vida no corra ningún riesgo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.