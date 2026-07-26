Juliana Guerrero, a través de un comunicado emitido por sus abogados, rechazó las acusaciones e insinuaciones que la vinculan con presuntas irregularidades en el sector público.

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En el documento, su defensa explica que durante los últimos meses ella guardó silencio por respeto a las investigaciones en curso y porque considera que es la justicia, y no los escenarios mediáticos, la encargada de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

No obstante, aclara que ese silencio no debe interpretarse como una aceptación de las denuncias.

En el comunicado se afirma que Guerrero niega haberse reunido con contratistas, intermediarios o personas que se presentaran como empresarios para gestionar contratos, influir en decisiones administrativas o participar en actividades al margen de la ley.

Asimismo, rechaza haber recibido dinero, comisiones o cualquier otro beneficio económico relacionado con gestiones en el sector público y desautoriza a cualquier persona que utilice su nombre para realizar ese tipo de ofrecimientos.

La defensa también señala que desde hace más de un año Guerrero no tiene ningún vínculo laboral ni contractual con el Gobierno Nacional y que, tras su renuncia, se apartó por completo de actividades relacionadas con el Estado.

Finalmente, el comunicado expresa agradecimiento al presidente Gustavo Petro por la oportunidad de ejercer funciones públicas y reafirma la disposición de Guerrero de colaborar plenamente con la justicia y comparecer las veces que sea necesario para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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