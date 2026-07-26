El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el escándalo que rodea a Juliana Guerrero y las denuncias por un presunto tráfico de influencias.
En un extenso mensaje, rechazó las versiones que intentan relacionar su cercanía política con aspectos personales o sentimentales y aseguró que sus decisiones nunca han estado influenciadas por ese tipo de factores.
La cercanía política no la mido por la belleza sino por la coherencia. Así que no hay que tratar de expresar opiniones sin repasar por mi biografía y mi pensamiento y no hay que malinterpretarme.
Llevan varios años tratando de construir relaciones sentimentales mías con varias… https://t.co/G1Jn0n34MZLee También
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— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2026
Admitió que en ocasiones se equivoca al confiar en las personas, pero sostuvo que su gobierno ha levantado barreras para impedir actos de corrupción.
Sobre el caso de Juliana Guerrero y su hermana, Petro afirmó que son ellas quienes deben denunciar a los empresarios que, según él, habrían intentado corromperlas.
También señaló que, si recibieron dinero, deberían devolverlo y colaborar con la justicia para esclarecer los hechos.
El mandatario insistió en que el supuesto objetivo de esos empresarios no se cumplió gracias a los controles implementados por su administración.
Además, aseguró que Guerrero tenía potencial para convertirse en una dirigente transformadora y expresó su deseo de que reflexione sobre lo ocurrido.
Petro enfatizó que ni Juliana Guerrero ni su hermana tienen actualmente vínculos laborales con el Gobierno y reiteró que cualquier funcionario sospechoso de afectar los recursos públicos es separado de su cargo mientras avanzan las investigaciones.
Qué significa la ropa de la familia Petro
Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.
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