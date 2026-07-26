El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el escándalo que rodea a Juliana Guerrero y las denuncias por un presunto tráfico de influencias.

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En un extenso mensaje, rechazó las versiones que intentan relacionar su cercanía política con aspectos personales o sentimentales y aseguró que sus decisiones nunca han estado influenciadas por ese tipo de factores.

Admitió que en ocasiones se equivoca al confiar en las personas, pero sostuvo que su gobierno ha levantado barreras para impedir actos de corrupción.

Sobre el caso de Juliana Guerrero y su hermana, Petro afirmó que son ellas quienes deben denunciar a los empresarios que, según él, habrían intentado corromperlas.

También señaló que, si recibieron dinero, deberían devolverlo y colaborar con la justicia para esclarecer los hechos.

El mandatario insistió en que el supuesto objetivo de esos empresarios no se cumplió gracias a los controles implementados por su administración.

Además, aseguró que Guerrero tenía potencial para convertirse en una dirigente transformadora y expresó su deseo de que reflexione sobre lo ocurrido.

Petro enfatizó que ni Juliana Guerrero ni su hermana tienen actualmente vínculos laborales con el Gobierno y reiteró que cualquier funcionario sospechoso de afectar los recursos públicos es separado de su cargo mientras avanzan las investigaciones.

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