Una camioneta 4×4, dos escoltas chinos, un megalaboratorio en el Amazonas peruano y un cargamento de cocaína avaluado en 21 millones de dólares terminaron por delatar a uno de los viejos capos del narcotráfico colombiano. Así cayó Arcesio Trujillo, conocido como alias ‘Viejo Palpatine’, un hombre señalado por las autoridades peruanas como un antiguo cabecilla del extinto cartel de Cali.

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De acuerdo con El Tiempo, Trujillo, de 67 años y oriundo de Ibagué, fue capturado el pasado 12 de mayo en un hotel de Chiclayo, donde se hospedaba junto a su pareja. La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) llegó hasta él después de varios meses de seguimientos, interceptaciones telefónicas y labores de inteligencia que permitieron rastrear sus movimientos y los de su círculo más cercano.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue que alias ‘Viejo Palpatine’ se movilizaba acompañado por dos escoltas de nacionalidad china. Según el medio citado, la Policía peruana sostiene que ambos viajaron exclusivamente para proteger al narcotraficante y no descarta que tengan vínculos con organizaciones criminales internacionales interesadas en la cocaína producida en ese país.

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El expediente incluye conversaciones interceptadas en las que el colombiano presionaba a sus socios para acelerar la producción de droga. En una de ellas insistía en que solo tenían 400 de los 700 kilos de cocaína que necesitaba enviar hacia Estados Unidos aprovechando la masiva llegada de viajeros por el Mundial de Fútbol que se disputa en Norteamérica.

El cargamento, valorado en cerca de 21 millones de dólares, fue incautado el mismo día de la captura. La investigación estableció que la cocaína salía desde un megalaboratorio ubicado en Bagua, en el Amazonas peruano, y tenía como destino el puerto de Paita, desde donde sería enviada al extranjero a través de redes criminales internacionales.

La droga era transportada en vehículos particulares ocultos en caletas y empacada en bloques identificados con mariposas de color naranja, un detalle que también quedó consignado en la investigación.

Las pesquisas también permitieron seguir los pasos de alias ‘Chiqui’, señalado como la mano derecha de ‘Viejo Palpatine’. Los investigadores lo rastrearon hasta el laboratorio clandestino en el Amazonas, una pista que resultó clave para desmantelar la estructura.

Ahora, las autoridades colombianas buscan establecer si el excapo mantenía operaciones de narcotráfico en Colombia y si adquirió bienes de lujo con recursos provenientes de esas actividades ilícitas.

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