Luego de la victoria de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, una fuerte controversia ha sacudido el torneo. Mientras la selección mexicana celebraba su clasificación con un convincente triunfo por 2-0 en el Estadio Azteca, desde el lado ecuatoriano surgieron versiones sobre posibles intimidaciones extradeportivas que habrían influido en el desempeño de la ‘Tri’.

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El periodista argentino Eduardo Feinmann, en su programa de Radio Mitre, amplificó estas denuncias y provocó un intenso debate en el continente.

Feinmann, conocido por su estilo directo y sin filtros, no dudó en calificar el episodio como “bastante complicado”. En sus declaraciones textuales, el comunicador afirmó:

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“Es bastante complicado porque parece que está confirmado de que hubo amenazas por parte de un cartel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con 5 jugadores, con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México”.

🗣️ El rechazo de Eduardo Feinmann @edufeiok a las amenazas de cárteles narco a jugadores de Ecuador: “Quieren a toda costa que México salga campeón del Mundial”. 📻 Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/O0LrK1A0Os pic.twitter.com/PvJIGGAnnt — Radio Mitre (@radiomitre) July 2, 2026

Uno de sus compañeros de programa agregó un contexto que muchos han considerado relevante: “Hay muchos jugadores de Ecuador que juegan en México y por eso podrían conocer dónde viven, dónde paran, la familia, los hijos…”.

Feinmann complementó esta idea de manera contundente: “Fueron amenazados para que pierdan el otro día en el estadio Azteca contra México”.

Estas afirmaciones han circulado en redes y varios medios latinoamericanos. Sin embargo, hasta el momento Feinmann no ha presentado pruebas documentales ni fuentes oficiales que respalden estas graves acusaciones.

Ni la Fifa ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol (Fef) han confirmado de manera oficial la existencia de tales amenazas, aunque la Fef sí presentó reclamos formales por otros actos extradeportivos, como ruidos y pirotecnia frente al hotel de concentración de la ‘Tri’.

🚨🇪🇨 La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó una queja formal ante la organización del Mundial 2026, luego del enscándalo que armaron aficionados mexicanos frente al hotel de concentración de su selección para impedir el descanso del equipo. pic.twitter.com/JfVilzXDNn — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 30, 2026

Más allá de las controversias, lo que quedó claro en el campo de juego fue el dominio absoluto de México. La selección azteca superó por completo a Ecuador en todos los aspectos del partido.

Con un fútbol ordenado, intensidad y aprovechamiento de las ocasiones, los locales se impusieron con autoridad en su casa. Los goles mexicanos reflejaron una superioridad táctica y física que dejó en evidencia las limitaciones mostradas por los ecuatorianos aquella noche, muy por debajo del nivel que habían exhibido en fases previas del torneo.

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