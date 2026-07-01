Casi se da la máxima sorpresa de la Copa del Mundo. Este miércoles, primero de julio, la jornada se abrió con el partido de dieciseisavos de final entre la Selección de Inglaterra y la República Democrática del Congo, un compromiso que parecía sencillo para el cuadro europeo, pero que sufrió más de la cuenta.

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(Ver también: Brujo africano “liberó” a Kane, tras partido con Ghana, para que vuelva a marcar en el Mundial)

Y es que apenas comenzando el encuentro, Congo golpeó y dio la sorpresa gracias al gol de Brian Cipenga, quien apareció en la zona izquierda de la cancha para rematar y mandar el balón al fondo de la red.

Desde entonces, el conjunto africano se mostró muy fuerte defensivamente, especialmente porque el guardameta Lionel M’Pasi estaba inspirado y atajaba todo lo que los europeos le tiraban.

Sin embargo, cuando parecía que se podía consagrar la sorpresa, apareció uno de los mejores delanteros del mundo de los últimos años, Harry Kane, para devolver la normalidad del fútbol.

Primero, sobre el minuto 75, el goleador inglés se quitó la marca de encima, cabeceó y por fin pudo superar al guardameta africano, marcando lo que significaba el empate.

¡APARECIÓ KANE PARA EMPATAR! De cabeza, Harry Kane anotó el 1 a 1 de Inglaterra ante Congo en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/bP7n9EZ4A4 — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Sin embargo, apenas nueve minutos después, el delantero volvió a aparecer para marcar un verdadero golazo, ya que recibió, se giró y puso el balón arriba para que fuera inatajable por el guardameta.

¡GOLAZO DE INGLATERRA PARA DARLO VUELTA! Harry Kane y un TREMENDO derechazo para convertir el 2-1 sobre RD Congo. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/QJ3rwYGCKo — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Así, Inglaterra pasó un susto, pero igual sacó su jerarquía, historia y grandeza para clasificar a los octavos de final del Mundial, dejando en el camino a un muy digno equipo del Congo, que se despide luego de empatar con Portugal, perder con Colombia y derrotar a Uzbekistán.

(Ver también: La insólita historia que rodea a Inglaterra: brujo ghanés dice haber embrujado a Harry Kane)

Contra quién jugará Inglaterra en el Mundial

Ahora, con esta victoria, el equipo inglés se medirá con México en los octavos de final, partido que se llevará a cabo el próximo domingo, 5 de julio, a partir de las 7:00 de la noche, hora colombiana.

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