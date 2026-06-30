El arquero de Paraguay fue la gran figura en la clasificación sobre Alemania al detener dos penales. Su historia está marcada por años de sacrificio, trabajos para sostener a su familia y una rápida consolidación en el fútbol argentino.

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(Vea también: Verdad tras problema de Chilavert y Alfaro en Paraguay: hubo sorpresiva reacción por clasificación)

Paraguay escribió una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania desde el punto penal, pero detrás de esa histórica clasificación hubo un nombre que acaparó todas las miradas: Orlando Daniel Gill Noldín.

El arquero paraguayo se convirtió en el héroe de la Albirroja luego de sostener a su selección durante los 120 minutos y ser determinante en la definición desde los doce pasos, donde atajó dos cobros para sellar el paso a los octavos de final.

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Orlando Gill, el arquero que cambió la historia de Paraguay

Gill, nacido el 11 de junio de 2000 en San Lorenzo, Paraguay, mide cerca de 1,99 metros, es zurdo y actualmente defiende el arco de San Lorenzo de Almagro, en la Primera División de Argentina.

Su actuación frente a Alemania quedó marcada por las atajadas a Kai Havertz y Nick Woltemade en la tanda de penales, convirtiéndose en el primer arquero que elimina al conjunto alemán mediante esa vía en una Copa del Mundo.

Antes de la definición, también había sido una de las figuras del encuentro gracias a varias intervenciones que mantuvieron el empate durante el tiempo reglamentario y la prórroga.

Su ascenso fue rápido en Argentina

El guardameta comenzó su carrera en el Club Sportivo San Lorenzo, de su ciudad natal, antes de dar el salto al San Lorenzo argentino en 2024.

Tras disputar una temporada con el equipo de Reserva, donde llegó a la final y fue una de las figuras, debutó en Primera División y terminó consolidándose como titular en 2025. Durante 2026 registró buenos números en la liga argentina y alcanzó un valor de mercado cercano a los seis millones de euros.

Con la selección paraguaya debutó en septiembre de 2025, en la victoria 1-0 sobre Perú por las Eliminatorias, y rápidamente se ganó la confianza del técnico Gustavo Alfaro.

Una historia de sacrificio antes de llegar al Mundial

El camino de Orlando Gill hacia la élite del fútbol no fue sencillo. Hasta cerca de los 18 años jugó en el fútbol amateur y, cuando nació su hijo Lautaro, tuvo que vender ropa, botines e incluso su camiseta de la selección paraguaya Sub-20 para ayudar al sostenimiento de su familia.

Su esposa ha contado esos momentos difíciles, que contrastan con el presente que vive el arquero, convertido hoy en uno de los protagonistas del Mundial 2026.

Gill también enfrentó críticas del histórico José Luis Chilavert, quien llegó a llamarlo un “portero mudo”. Sin embargo, respondió con actuaciones en la cancha y hoy es uno de los jugadores más importantes de la selección paraguaya.

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