Así como Gustavo Alfaro tuvo un detallazo con Gol Caracol luego de la clasificación de Paraguay contra Alemania al derrotarlo en los dieciseisavos de final, la duda sobre su relación con otra figura queda sobre la mesa.

Sigue a PULZO en Discover

Lo cierto es que, a pesar de lo que se supondría, José Luis Chilavert no tiene un problema personal nuevo con Alfaro y su conflicto es futbolístico y público. El exarquero cuestiona el estilo del entrenador argentino, su lectura de los partidos y la forma en que maneja a la selección paraguaya.

El punto que encendió la discusión fue la goleada 4-1 de Paraguay ante Estados Unidos en el Mundial 2026. Luego de ese partido, Chilavert responsabilizó directamente a Alfaro y sostuvo que el equipo mostró falta de identidad y de sistema táctico.

También criticó decisiones puntuales del cuerpo técnico. Señaló, por ejemplo, la elección del arquero Orlando Gill y dijo que Alfaro debió definir ese puesto antes del torneo. Esa duda, según Chilavert, afectó la estabilidad emocional del portero.

Lee También

Chilavert además argumentó que el entrenador no supo leer el partido. Para él, Paraguay debió ajustar su marca y su presión cuando Estados Unidos atacó con pelotazos a espaldas de los volantes.

El exguardameta también amplió su crítica a un plano más profundo. Afirmó que Paraguay perdió identidad y que el problema no se limita a una mala noche, sino a una idea de juego que no termina de consolidarse.

Alfaro respondió sin subir el tono, pero dejó clara su molestia. Dijo que habría preferido que Chilavert lo llamara directamente para hablar con Orlando Gill y compartirle su experiencia en lugar de atacarlo como “francotirador”.

El técnico también defendió el proceso de la Albirroja. Recordó que el equipo llegó al Mundial después de una etapa difícil y que ya había competido contra selecciones fuertes como Argentina y Brasil durante las eliminatorias.

Incluso, Alfaro insistió en que Paraguay puede competir de igual a igual. En su mensaje, rechazó la idea de que el equipo deba sentirse inferior por enfrentar a potencias como Alemania, a la que eliminó en el Mundial.

Así, el problema entre Chilavert y Alfaro no es una pelea personal aislada, sino un choque de visiones sobre la selección paraguaya. Chilavert exige más identidad, más definición táctica y menos dudas; Alfaro defiende su método y pide unidad.

La histórica clasificación de Paraguay frente a Alemania en el Mundial 2026 causó un fuerte impacto que superó de inmediato el ámbito estrictamente deportivo.

¿Cómo reaccionó José Luis Chilavert a clasificación de Paraguay ante Alemania?

Horas después del gran triunfo por penales, José Luis Félix Chilavert reapareció con contundencia en sus redes sociales personales.

El antiguo capitán paraguayo reavivó con sus publicaciones el fuerte cruce de declaraciones que sostuvo días antes con el entrenador Gustavo Alfaro.

Chilavert replicó mensajes de varios usuarios que sugerían que sus duras críticas previas funcionaron como una motivación extra para los futbolistas guaraníes.

Entre los textos compartidos en su perfil destacaron frases directas como “Así mismo. Solo los ‘Chilalovers’ lo sabemos” ante la opinión pública.

Otra publicación replicada afirmaba que “Chilavert salió a disparar munición pesada para despertar al gigante sudamericano”, incrementando el debate entre los aficionados.

El exguardameta mantuvo fijada su fuerte respuesta a Alfaro, emitida luego de que el actual seleccionador nacional lo calificara como un “francotirador”.

En dicho descargo, el ídolo le exigió públicamente “preocuparse por Alemania” mientras lo catalogaba de forma irónica como el “filósofo de turno”.

También vinculó al director técnico argentino con lo que denominó un “congreso de la Corrupbol”, profundizando la disputa previa al compromiso mundialista.

Después de asegurar el pase a la siguiente ronda del torneo, Alfaro prefirió evitar cualquier tipo de réplica a los ataques del histórico exfutbolista.

El entrenador enfocó toda su conferencia de prensa en el rendimiento táctico del equipo y el gran significado del triunfo para Paraguay, que ahora vive un momento de alegría luego de un duro comienzo.

* Pulzo.com se escribe con Z