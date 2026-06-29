La Selección Colombia ya conoce con total certeza su destino en la primera fase de eliminación directa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Luego de firmar un valioso empate ante Portugal, resultado que le permitió asegurar de forma invicta el liderato del Grupo K con siete unidades, el combinado nacional medirá fuerzas ante la selección de Ghana en los dieciseisavos de final de la cita orbital. El crucial e inédito compromiso quedó programado para este viernes 3 de julio a partir de las 8:30 p.m. (hora colombiana).

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El rival africano llega a esta instancia definitiva tras completar una fase de grupos bastante irregular en el Grupo L, donde avanzó como uno de los mejores terceros con 3 puntos. El seleccionado ghanés debutó con una victoria agónica frente a Panamá, posteriormente sorprendió al continente europeo al sacarle un empate 0-0 a Inglaterra, y cerró su participación en la primera etapa con una ajustada derrota 2-1 ante Croacia, registrando un balance equilibrado de dos goles a favor y dos en contra.

Más allá de su andar irregular en la primera fase, Ghana es un equipo de extremo cuidado que combina de gran manera la juventud de élite con una notable veteranía en las ligas europeas. Además, cuenta con un factor estratégico clave en el banco técnico: son dirigidos por el experimentado estratega portugués Carlos Queiroz, un viejo conocido del entorno de la Tricolor.

El eje absoluto y la gran amenaza de la ofensiva africana es Antoine Semenyo. El extremo de 26 años se consolidó como el futbolista más valioso de su país tras protagonizar un millonario traspaso en enero al Manchester City por 70 millones de euros.

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A continuación, se detallan las cotizaciones y la actualidad de las principales figuras que enfrentará Colombia:

Jugador Club Actual Valor Estimado Rol en el Mundial 2026 Antoine Semenyo Manchester City 85 M€ Eje ofensivo absoluto; titular en los 3 partidos del grupo. Abdul Fatawu Issahaku Leicester City 21 M€ Extremo veloz, pieza clave del recambio generacional. Kamaldeen Sulemana Atalanta 16.5 M€ Dinamismo y desborde por las bandas en el Calcio. Thomas Partey Villarreal Experiencia Mediocampista de contención; de rendimiento aceptable ante Inglaterra. Iñaki Williams Athletic Club Experiencia Delantero de área de cuidado; registra 65 minutos de juego en la Copa. Jordan Ayew Leicester City Capitán El ‘9’ referente del área y líder del camerino de Queiroz.

Pese a que referentes históricos como Thomas Partey (hoy en el Villarreal) e Iñaki Williams (Athletic Club) no han logrado desplegar su mejor versión futbolística en lo que va del torneo norteamericano, la Selección Colombia no podrá confiarse ante un bloque que cuenta con el oficio de Jordan Ayew en el frente de ataque y con el conocimiento táctico de Queiroz desde la raya. La Tricolor iniciará trabajos de preparación inmediata para revalidar su gran momento y meterse entre los mejores 16 equipos del planeta.

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