Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Una vez más, los futboleros colombianos se quedaron con la sensación de algo que pudo ser, pero no fue. El gol que anotó Dávinson Sánchez al minuto 90+1 ilusionó a los aficionados con un triunfo histórico ante Portugal, uno de los equipos que, en el papel, era candidato a ganar la Copa del Mundo.

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Además, generó la ilusión de que, por segunda vez en la historia, Colombia terminara primero de su grupo ganando los tres partidos de la primera fase de una Copa del Mundo, como ocurrió en Brasil 2014. Sin embargo, el grito desaforado de los hinchas se transformó en un silencio incómodo.

Nadie entendía qué pasó. Sin embargo, el sistema automático de detención de fuera de lugar se dio cuenta de que el jugador colombiano tenía, por lo menos, tres centímetros de su pie izquierdo por delante de la línea en la que estaba el último defensa portugués.

El gol se anuló. Hubo polémica. Se habló de un robo a Colombia. Se recordó el tanto que le anularon a Mario Alberto Yépes contra Brasil en el Mundial del 2014. Sin embargo, después del final del partido, ya con la imagen del VAR dando vueltas por el mundo, los protagonistas aceptaron la situación.

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🚨💥 ¡𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗔𝗢𝗧 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗴𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮! 👉🏻 Dávinson está en línea total escogiendo el frame del primer contacto con el balón. ❌ 𝗘𝗦 𝗚𝗢𝗟 𝗟𝗘𝗚𝗔𝗟. ▪️ El VAR eligió un frame con el balón saliendo del pie del asistente. pic.twitter.com/Z9RBYht2zT — Archivo VAR (@ArchivoVAR) June 28, 2026

“Pasó. Al final, si nos vamos a lo que realmente sucedió, hay que darle la derecha a la tecnología. Se maneja de esa manera. La tecnología no hizo posible que se diera el triunfo, pero las cosas ocurrieron así; pero estamos contentos con el rendimiento que hemos mostrado”, dijo Dávinson Sánchez.

Sánchez, en tono jocoso, contó al Gol Caracol que calza 9.5 en tallaje americano, lo que vendría a ser entre 42 y 43 en el tallaje que se maneja en Colombia. De haber tenido una menos, seguramente, el gol del equipo nacional contra los portugueses hubiera sido válido.

Sobre ese tema también se pronunció Néstor Lorenzo. El técnico del seleccionado colombiano manifestó que, para la próxima ocasión, le pediría a Dávinson que vaya al pedicurista, con un tono jocoso. Finalmente agregó que “fue justo. No tenemos nada que protestar sobre ese caso”.

Además, el entrenador resaltó que Dávinson Sánchez tuvo un buen desempeño en el duelo ante Portugal. Dijo que le encargó la tarea de marcar a Cristiano Ronaldo cada que se moviera dentro del área y lo hizo de manera holgada. “Lo que hicieron él y Lucumí en el partido fue impresionante”, remató el entrenador nacional.

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