La selección de Francia cerró la fase de grupos del Mundial de 2026 con una contundente exhibición ofensiva y una nueva actuación brillante de Ousmane Dembélé, quien firmó un triplete en la goleada 4-1 sobre Noruega para asegurar el primer lugar del Grupo I.

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Los franceses, que ya estaban clasificados a los dieciseisavos de final, mostraron toda su jerarquía frente a un conjunto noruego que decidió guardar a varias de sus principales figuras y terminó pagando caro la diferencia de nivel.

Dembélé se robó el ‘show’ en una nueva exhibición francesa

El partido comenzó con un aviso de Kylian Mbappé, cuyo remate se estrelló en el travesaño cuando apenas habían transcurrido 26 segundos.

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Sin embargo, la gran figura de la tarde terminó siendo Dembélé, que aprovechó tres de las numerosas llegadas de Francia para firmar un histórico triplete.

El delantero del Paris Saint-Germain se mostró indescifrable para la defensa rival, con desbordes, cambios de perfil y definiciones precisas que terminaron por inclinar definitivamente el encuentro.

Mbappé, pese a no anotar, también fue protagonista al aportar dos asistencias y liderar varios de los ataques del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

Noruega descontó, pero nunca pudo poner en aprietos a Francia

Los noruegos tuvieron una oportunidad para meterse de nuevo en el partido, pero desperdiciaron un penal que pudo haber significado el 3-2 parcial. El arquero Mike Maignan se convirtió en figura al detener el cobro de Larsen.

Aunque en algunos tramos del segundo tiempo los escandinavos lograron acercarse al área francesa, les faltó eficacia para inquietar realmente a los galos.

La sentencia definitiva llegó sobre el final, cuando Désiré Doué marcó el cuarto gol para redondear una noche perfecta para los Bleus.

Francia espera rival y Noruega se medirá con Costa de Marfil

Con la victoria, Francia terminó en el primer lugar del Grupo I y ahora deberá esperar para conocer a su rival en los dieciseisavos de final, que saldrá de uno de los terceros clasificados de los grupos C, D, F, G y H.

Por su parte, Noruega, segunda, ya sabe que se enfrentará a Costa de Marfil en la próxima ronda. Por su parte, Senegal, que terminó tercerca después de golear 5-0 a Iral, espera a ver si clasificó.

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