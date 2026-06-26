El mercado de fichajes en Europa empieza a moverse con fuerza en medio del Mundial de 2026 y uno de los nombres colombianos que vuelve a tomar protagonismo es el de Richard Ríos.

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El volante, que actualmente hace parte de la Selección Colombia en la cita orbital, habría despertado el interés de un histórico del fútbol italiano que busca reconstruirse tras una temporada por debajo de las expectativas.

Se trata del AC Milan, club que finalizó quinto en la más reciente edición de la Serie A y que no logró clasificar a la próxima Champions League, un golpe deportivo importante para una institución acostumbrada a pelear en la élite europea. En ese contexto, la dirigencia ‘rossonera’ ya estaría evaluando alternativas para reforzar su plantilla, especialmente en la zona del mediocampo.

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De acuerdo con reportes de la prensa internacional, el equipo italiano ya habría dado los primeros pasos para acercarse a la situación contractual de Ríos. Según el diario portugués Récord, que cita información del medio Sportitalia, el Milan hizo contactos iniciales con el entorno del jugador con el objetivo de conocer las condiciones de un posible traspaso.

Aunque por ahora no existe una oferta formal, el interés sería real y se enmarca dentro de un seguimiento que varios clubes europeos vienen haciendo sobre el colombiano en los últimos meses. Ríos, que pertenece al Benfica y tiene contrato vigente hasta 2030, se ha consolidado como una pieza atractiva en el mercado por su rendimiento y proyección.

El club portugués, consciente del valor del mediocampista, no facilitaría su salida. De hecho, las versiones apuntan a que el Benfica estaría dispuesto a negociar únicamente por una cifra cercana a los 40 millones de euros, un monto que refleja tanto su importancia en el equipo como el interés creciente desde distintas ligas del continente.

El Milan no es el único interesado. En semanas recientes, el nombre de Ríos también ha sido vinculado con otros equipos de peso en Europa. Inter de Milán y Napoli ya habían aparecido en el radar, mientras que desde España e Inglaterra también habría clubes siguiendo de cerca su evolución.

Entre ellos se mencionan opciones como el Atlético de Madrid y el Bournemouth, lo que evidencia que el colombiano se ha convertido en un perfil apetecido en el mercado.

Este panorama se da en paralelo a su participación con la Selección Colombia en el Mundial. Aunque no ha sido titular en los primeros compromisos del equipo, Ríos ha sumado minutos en los encuentros frente a Uzbekistán y Congo, mostrando su capacidad para aportar en diferentes contextos de juego.

Por ahora, el mediocampista mantiene su enfoque en la competencia internacional, donde la ‘Tricolor’ se juega la clasificación en el Grupo K. El próximo reto será ante Portugal, en un duelo clave por el liderato de la zona, que podría definir el camino del equipo en las fases finales.

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