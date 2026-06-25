Luis Díaz es, sin duda, uno de los jugadores más importantes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues está haciendo las cosas bien con la Selección Colombia al punto de que suma un gol y una asistencia en dos compromisos.

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(Ver también: Qué equipos llevan puntaje perfecto en lo que va del Mundial; Colombia, en la exclusiva lista)

De hecho, se esperaba que Díaz fuera el jugador insignia del combinado nacional, ya que llegó de hacer una gran temporada en Alemania con el Bayern Múnich, siendo gran figura junto a Harry Kane y Michael Olise.

Es más, en pleno Mundial el guajiro recibió una gran noticia justamente desde su club, que lo llena de orgullo y motivación de cara a lo que queda de torneo.

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Luis Díaz anotó el mejor gol de la temporada con el Bayern Múnich

Y es que en la mañana de este jueves, 25 de junio, se confirmó que el gol del jugador colombiano vs. el Unión Berlín fue el mejor de la temporada del Bayern Múnich.

Este fue el gol:

𝑴𝒂𝒚 𝒘𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕: Your FC Bayern 𝑮𝒐𝒂𝒍 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏 ✨👏 pic.twitter.com/oyvMveav1l — FC Bayern München (@FCBayern) June 25, 2026

Y es que este fue un gol muy estético porque el balón que recibió fue un pase largo, pero ‘Lucho’ la buscó, se quitó a un rival de encima y casi sin ángulo mandó el balón al fondo de la red.

Así las cosas, en el Bayern están felices con el futbolista colombiano, que en su primera temporada sumó 26 goles y aportó 19 asistencias.

(Ver también: Colombia fue más que el Congo y clasificó a dieciseisavos en partido que debió terminar en goleada)

Cuando vuelve a jugar Luis Díaz

Por lo pronto, el extremo colombiano se mantiene enfocado en la Copa del Mundo, recordando que queda el partido con Portugal y luego los dieciseisavos de final, fase en la que Colombia ya aseguró su participación.

Dicho partido contra el conjunto europeo será este sábado, 27 de junio, a partir de las 6:30 de la tarde, hora colombiana, en el estadio Hard Rock de la ciudad de Miami.

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