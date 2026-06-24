Brasil cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una contundente victoria. La selección sudamericana goleó 3-0 a Escocia este miércoles 24 de junio en Miami y se afianzó en lo más alto de su cuadro, en un juego en el que Neymar hizo su debut en esta edición de la Copa del Mundo.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: En qué ciudades jugaría Colombia los dieciseisavos del Mundial; duelo con Portugal será clave)

La ‘Verdeamarela’ abrió temprano el marcador con un gol a los 7 minutos de juego. Rayan aprovechó una pésima salida de los europeos y robó la pelota en el área rival para lograr un rebote que dejara a Vinicius Júnior en un mano a mano para eludir sin problema al portero Angus Gunn.

Lee También

Los sudamericanos insistieron en irse al frente para ampliar la diferencia, aunque eso dejó que los escoceses se aproximaran para hacer daño en la portería defendida por Alisson Becker. Sin embargo, el propio Vinicius aprovechó un despiste de un central rival para robarle el balón y anotar en el minuto 21, pero la jugada fue anulada desde el VAR por una falta previa del atacante del Real Madrid.

No obstante, el propio Vinicius tuvo su desquite en la adición del primer tiempo al cabecear a placer un centro que le envió su compañero Bruno Guimaraes, en el que hubo poca resistencia de la defensa adversaria y una mala salida del portero Gunn.

(Lea también: “Pacto de Guadalajara”: la teoría de Davoo Xeneize sobre Uruguay y España que se volvió viral)

En el complemento, los brasileños ampliaron la victoria con un golazo. Guimaraes recibió al minuto 60 un balón en profundidad de Casemiro y eludió con habilidad a la defensa para dejarle un pase a Matheus Cunha, quien remató a placer sellar la goleada.

El partido no podía cerrar sin la aparición del último exponente del ‘jogo bonito’, Neymar, quien ingresó desde el banquillo en el minuto 76 por Cunha. El astro de Brasil debutó en este Mundial tras superar algunos problemas físicos y se mostró con sus cualidades y hasta creando ocasiones de peligro.

Con este resultado, la ‘Canarinha’ quedó líder del grupo C con 7 unidades, escoltada por Marruecos, que venció 4-2 a la desahuciada Haití que, pese a que complicó en algunos tramos, se despidió con tres derrotas. Por su parte, Escocia quedó en el puesto tres y está caminando por la cornisa, ya que resultados en los otros cuadros la podrían dejar sin chance de clasificar como mejor tercero.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo C, con Brasil líder.

Partidos jugados Diferencia de gol Puntos Brasil 3 +6 7 Marruecos 3 +3 7 Escocia 3 -3 3 Haití 3 -6 0

Con esos resultados, Brasil tendría que enfrentar al segundo del grupo F, que se define este 25 de junio y podrían ser Países Bajos, Japón o Suecia. Por su parte, Marruecos enfrentará al que quede primero de ese mismo cuadro.

* Pulzo.com se escribe con Z