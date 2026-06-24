Se definen los clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues a partir de este miércoles, 24 de junio, comienza la última fecha de la fase de grupos con los partidos de cada grupo jugándose de forma simultánea.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: ¿Para quitarse la sal? Le echaron agua bendita al avión de la Selección Brasil, previo al Mundial)

De hecho, uno de los partidos más entretenidos de la última jornada será el de Brasil vs. Escocia, que se llevará a cabo a partir de las 5:00 de la tarde, hora colombiana.

Ahora, este encuentro es muy importante porque define a los clasificados de este grupo que está bastante cerrado, recordando que Brasil y Marruecos tienen 4 puntos, mientras que Escocia suma 3.

Justamente por la importancia del encuentro, Brasil recibió una buena noticia y es que su máxima figura de los últimos años, Neymar Júnior, por fin pudo ser convocado y podrá ser tenido en cuenta por Carlo Ancelotti.

Cómo sigue Neymar

De hecho, Ancelotti, técnico de Brasil, anunció que el jugador está en buenas condiciones y puede ser tenido en cuenta.

“Yo puedo jugar los 90 minutos caminando. Neymar está bien, puede jugar y estoy muy feliz con él“, dijo Ancelotti cuando le preguntaron por el máximo goleador de la ‘Verdeamarela’.

Ancelotti foi questionado quantos minutos Neymar pode jogar amanhã e respondeu: “eu posso jogar 90 minutos caminhando. Neymar está bem, pode jogar, estou muito feliz com ele” pic.twitter.com/LBmTNVdCHt — Raisa Simplicio (@simpraisa) June 24, 2026

De esta manera, el técnico podrá usar al ’10’ si así lo requiere, teniendo en cuenta que frente a Marruecos y Haití muchas veces le faltó creatividad y contundencia que le puede ofrecer el jugador de Santos.

(Ver también: Por qué a Neymar le dicen “el príncipe que no quiso ser rey”: el origen del apodo)

Por su parte, cabe recordar que Neymar viene de recuperarse de una lesión, que lo hizo perderse de los primeros dos encuentros y por eso tenía en vilo a la afición.

* Pulzo.com se escribe con Z