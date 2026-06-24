La Selección Colombia consiguió un luchado e importante triunfo en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues se enfrentó a la República Democrática del Congo en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, en México.

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(Ver también: Qué equipos llevan puntaje perfecto en lo que va del Mundial; Colombia, en la exclusiva lista)

El equipo de Néstor Lorenzo arrancó de buena manera el compromiso, con presión alta, llegadas por montones y más, pero sin definición, lo cual comenzó a preocupar a los aficionados.

Sin embargo, sobre el cierre del segundo tiempo apareció Daniel Muñoz para rematar, el disparo se desvió, desubicó al arquero y el balón terminó al fondo de la red para darle el 1-0 final al equipo nacional.

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Este fue el resumen:

Ahora, en su último partido de la fase de grupos no tendrá una tarea sencilla, puesto que pese a que ya está clasificado, le toca jugar con Portugal para definir la primera o segunda posición del grupo K, que será clave para determinar el camino de cada equipo de ahora en adelante.

Quién pitará Colombia vs. Portugal

Ahora, para este encuentro, que será el próximo sábado, 27 de junio, en la ciudad de Miami a partir de las 6:30 de la tarde (hora colombiana), la Fifa puso a un árbitro de mucha experiencia entendiendo la importancia del encuentro.

Según definió la organización, el juez central será Alireza Faghani, un iraní nacionalizado australiano que ya ha tenido la oportunidad de pitar varios encuentros importantes a nivel internacional, destacando, por ejemplo, la final del Mundial de Clubes hace un año entre el Chelsea y el PSG de Francia.

PITA EL MÁS VETERANO

El árbitro Alireza Fhagani dirige el COLOMBIA vs PORTUGAL del Mundial, el juez australiano pita su segundo partido en esta Copa Mundo antes dirigió Francia vs Senegal donde desautorizó al VAR en un penal. Faghani con 48 años es el juez más veterano del torneo pic.twitter.com/qWGbxcMcV2 — Jose Borda (@Borda_analista) June 24, 2026

Cabe recordar que este es el tercer Mundial de este árbitro, así que conoce muy bien la situación y esta clase de encuentros, en los que se espera que sea muy poco protagonista.

(Ver también: Colombia fue más que el Congo y clasificó a dieciseisavos en partido que debió terminar en goleada)

Tabla de posiciones del grupo K del Mundial

Cabe recordar que en este momento, Colombia lidera el grupo K, lo que significa que en dieciseisavos le correspondería jugar contra uno de los mejores terceros del campeonato. De hecho, a falta de la última jornada, al conjunto ‘Tricolor’ le correspondería jugar contra Croacia, pero aún todo puede cambiar.

La tabla está de la siguiente manera:

Selección Puntos 1. Colombia 6 2. Portugal 4 3. Congo 1 4. Uzbekistán 0

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