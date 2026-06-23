La Selección Colombia jugó su segundo compromiso del Mundial 2026, un juego bastante complicado contra la República Democrática del Congo, que mostró un juego muy sólido, contundente y seguro atrás.

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El equipo de Néstor Lorenzo fue compacto y consiguió un resultado importante al ganar 1-0 con gol de Daniel Muñóz, que le permite seguir avanzando en el campeonato más importante del mundo.

Ahora, pese a este resultado, ahora debe enfocarse en el último encuentro que será de mucha complejidad, ya que es contra un rival que es incluso favorito para quedarse con el título por la calidad de los jugadores.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

El próximo encuentro del combinado nacional, que es el último en la fase de grupos de la Copa del Mundo, será contra Portugal el próximo sábado, 27 de junio, en Miami a partir de las 6:30, hora colombiana.

Este es un duelo muy importante porque, primero, fue de los que más boletas se pidieron previo al inicio del torneo y, segundo, porque hay jugadores de mucho nivel en ambas selecciones.

De hecho, muchos hinchas colombianos están dichosos porque además de ver al combinado nacional, pueden ver a uno de los mejores jugadores de la historia que es Cristiano Ronaldo.

Este partido será definitivo para conocer quién se queda en la primera posición, que es clave para el resto del campeonato porque los cruces pueden ser más sencillas o complicadas.

(Ver también: Preocupación en la Selección Colombia por gesto de James Rodríguez, previo al juego con Congo)

Tabla de posiciones del grupo K

Actualmente, con los resultados de Portugal y la Selección Colombia, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

Equipo Puntos 1. Colombia 6 2. Portugal 4 3. Congo 1 4. Uzbekistán 0

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