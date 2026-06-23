Este martes, 23 de junio, la Selección Colombia se medirá contra la República Democrática del Congo a partir de las 9:00 de la noche, hora colombiana, en Guadalajara, México.

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Este es un compromiso muy importante porque Congo viene de empatar con Portugal, así que no será un compromiso sencillo y por eso Lorenzo necesita de todas sus fichas para poder sacar el resultado adelante.

Ahora, en el último entrenamiento del combinado nacional se prendieron las alarmas, sobre todo en los medios de comunicación, por un video del capitán James Rodríguez, en el que mostró algunos signos de molestia.

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Tal como se puede ver en el video compartido por el Vbar de Caracol Radio, el número 10 está haciendo calentamiento cuando siente un dolor en el glúteo, tanto cuando calienta por la derecha como por la izquierda.

🤨¿JAMES ESTÁ BIEN? 🇨🇴Así se le vio al capitán de la selección en el último entrenamiento previo a enfrentar al Congo 📻💻#ElVbarCaracol Siempre en vivo, todos los días pic.twitter.com/6KcFPHuQe0 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) June 23, 2026

Estos dolores no dejan de preocupar y más teniendo en cuenta el historial de lesiones de James Rodríguez, que se ha visto afectado varias veces en su carrera por problemas físicos.

Sin embargo, desde la Federación Colombiana de Fútbol no han informado nada sobre el mediocampista, así que se espera que solo haya sido un dolor momentáneo y pueda seguir participando en la Copa del Mundo con total normalidad.

A qué hora es Colombia vs. Congo por el Mundial

De esta manera, no se esperan muchos cambios en el 11 titular de Néstor Lorenzo con respecto al que jugó frente a Uzbekistán, pues se espera que el capitán sea inicialista y tenga un mejor rendimiento que en ese encuentro.

Dicho partido será a partir de las 9:00 de la noche, hora colombiana.

(Ver también: Dura pérdida para jugador de la Selección Colombia en medio de Mundial: “Profundo dolor”)

Dónde ver Colombia vs. Congo

Este compromiso se podrá ver por el Canal Caracol, RCN, DirecTV y Disney Plus.

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