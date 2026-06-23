Una sorpresiva tutela contra James Rodríguez y Luis Díaz por supuesta traición a la patria tiene nuevos detalles, entre los que salió a flote un audio que sirve para entender de qué se trata la acción legal.

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El Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Suba, Bogotá, le dio vía libre a la petición y el requerimiento ya fue hecho a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF, por lo que Carlos Antonio Vélez reveló datos claves.

“A mi me parecía chiste, le pregunté al presidente de la FCF y me mandó el audio del denunciante, incluso me dejo oír un pedazo. Yo escucho a este señor y, la verdad, me parece que es urgente una visita a un médico, pero me parece más preocupante que un juez de la República admita una denuncia verbal”, indicó.

En el programa Planeta Fútbol de Win Sports de la noche del lunes 22 de junio de 2026, el comentarista expuso cuáles fueron las presuntas razones para ejecutar el señalamiento en contra de los jugadores de la Selección Colombia.

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“Son 6 minutos de incongruencias, acusa a James y ‘Lucho’ por un video que se sabe es inteligencia artificial y nunca hicieron el gesto que el señor menciona. Despotrica de todo el mundo, incluye al técnico [Néstor Lorenzo] y a [Ramón] Jesurún. A los cuatro”, remarcó el caldense.

Vélez recordó el acto de despedida de Gustavo Petro al seleccionado colombiano, en el que se presentó una situación entre Rodríguez y Antonella, la hija menor del mandatario, que finalmente se aclaró.

“Hubo un suceso con la jovencita hija del que era presidente y desde ahí se dijeron un poco de mentiras, que James la había maltratado y lo único que querían era equiparar un tema proselitista para equiparar lo que hizo un candidato que usó la camiseta de Colombia. A Jesurún le tocó tragarse ese sapo, pero desde ahí empezó una campaña en contra de la Selección y aparece un órate cualquiera y suelta un montón de improperios, cuando el origen de todo este tema es un video falso”, insistió.

A la espera por parte de una reacción de la Federación Colombiana de Fútbol sobre el asunto, el comentarista dejó en evidencia su molestia por la mezcla entre las elecciones y el Mundial de 2026.

“Esto ha sido infame, afortunadamente esto terminó ayer [el domingo]. Nosotros somos del fútbol, no de la política. Me indigna que usen la selección para saciar la amargura de una derrota política. Respeten, guardemos la distancia”, sentenció.

Cabe recordar que Abelardo de la Espriella fue el ganador en el preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, con lo que se espera el resultado de los escrutinios para confirmar legalmente su victoria.

Este caso salió a flote justo cuando la Selección Colombia se alista para enfrentar a Congo en su segunda aparición en el grupo K de la competencia que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo ilusionó al país luego de que se impuso 3-1 en el primer duelo contra Uzbekistán, con lo que se puso en el liderato de su zona.

Hay expectativa por el partido contra el equipo africano ya que la victoria le da la clasificación directa a los dieciseisavos de final del campeonato, instancia que debuta en el tradicional torneo.

La más reciente participación del equipo en la Copa América, en la que quedó en el segundo lugar, abre las expectativas sobre una participación histórica en el certamen que por primera vez cuenta con 48 seleccionado en disputa, además de que se lleva a cabo en tres países como sedes de competencia.

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