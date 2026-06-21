La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 dejó una de las mayores sorpresas del torneo y terminó complicando seriamente el panorama de Ecuador. ‘La Tri’ igualó 0-0 con Curazao en Kansas City y ahora llegará a la última jornada obligada a conseguir un resultado histórico frente a Alemania para seguir soñando con la clasificación.

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Aunque el marcador terminó sin goles, el gran protagonista del compromiso fue el arquero Eloy Room. El experimentado guardameta de Curazao firmó una actuación memorable al convertirse en el héroe de su selección con una lluvia de intervenciones que evitaron la caída de su arco.

Ecuador monopolizó el partido de principio a fin. Tuvo amplia posesión del balón, provocó más de una veintena de remates y creó varias opciones claras, pero se encontró con una muralla imposible de superar. Room respondió una y otra vez ante los intentos de Enner Valencia y compañía, sosteniendo un empate que ya quedó grabado en la historia del fútbol de su país.

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El resultado tuvo un significado especial para Curazao. La selección caribeña, que disputa por primera vez una Copa del Mundo, sumó el primer punto mundialista de su historia y dejó atrás la dura goleada sufrida en la fecha inicial ante Alemania.

Mientras Curazao celebró como una victoria, Ecuador terminó la jornada con preocupación. Con apenas una unidad en dos presentaciones, los dirigidos por Sebastián Beccacece quedaron obligados a enfrentar a una Alemania que marcha con puntaje perfecto y que ya aparece como una de las selecciones más sólidas del campeonato.

Japón arrasó y dejó contra las cuerdas a Túnez

En el otro gran partido de la jornada, Japón dio una demostración de autoridad y aplastó 4-0 a Túnez en Monterrey, resultado que lo dejó prácticamente clasificado a los octavos de final.

Los asiáticos golpearon desde el inicio y marcaron diferencias con una actuación contundente. Daichi Kamada abrió el marcador apenas a los cuatro minutos y luego apareció Ayase Ueda, figura del encuentro, para liderar la goleada con un doblete y una asistencia.

Junya Ito también se sumó a la fiesta ofensiva en una presentación que confirmó el gran momento del conjunto japonés, que dominó el partido de principio a fin y no permitió ni una sola llegada clara de su rival.

Para Túnez, en cambio, la derrota significó la eliminación matemática del Mundial. El seleccionado africano quedó sin posibilidades de avanzar y cerrará su participación buscando despedirse con una victoria en la última fecha.

Así quedaron los grupos tras la jornada

Grupo E

Alemania – 6 puntos. Costa de Marfil – 3 puntos. Ecuador – 1 punto. Curazao – 1 punto.

Grupo F

Países Bajos – 4 puntos. Japón – 4 puntos. Suecia – 3 puntos. Túnez – 0 puntos.

Con la fase de grupos entrando en su recta final, Ecuador afrontará una auténtica final frente a Alemania, mientras que Japón quedó a un paso de confirmar una clasificación que lo ratifica como una de las selecciones más fuertes del torneo.

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