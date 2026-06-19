Brasil dio un paso grande en el Mundial 2026 al haber vencido sin sufrir a Haití. La ‘Canarinha’ se impuso 3-0 a los caribeños, que son la primera selección en decir adiós en este certamen.

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El partido comenzó con el control de los brasileños, que avisaron con un que fue anulado por fuera de lugar. Sin embargo, la insistencia tuvo su recompensa en el minuto 23 de juego gracias a un gol de Matheus Cunha, quien remató a placer luego de un disparo de Vinicius Júnior que dejó en rebote el portero Johnny Placide.

El extremo de Real Madrid envió un pase quirúrgico en el minuto 36 para que el atacante de Manchester United se metiera en el área, rematara al primer palo del portero y consiguiera su doblete.

¡GOLAZO DE BRASIL! Matheus Cunha se escapó y selló el 2-0 ante Haití. pic.twitter.com/MktN9xek0e — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Pese a que iban imponiéndose en el marcador, los sudamericanos prendieron las alarmas en el minuto 40. Raphinha tuvo que ser sustituido por una molestia y, de ser grave, sería una baja sensible para el elenco dirigido por Carlos Ancelotti.

Luego de haber influido en los dos primeros tantos de su selección, Vinicius no se fue del primer tiempo sin su premio; el jugador recibió un espléndido pase de profundidad de Lucas Paquetá para correr varios metros y definir al ras del césped para salir al descanso con una victoria cómoda.

Y LLEGÓ EL GOL DE VINI El 7 de Brasil marcó el 3-0 ante Haití y la Canarinha se va al descanso con el inicio de lo que puede ser una goleada más grande.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/tzaSyR4dyt — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

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En el segundo tiempo, la ‘Verdeamarela’ quitó el pie del acelerador, aunque tuvieron algunas ocasiones para aumentar el marcador. Inclusive, Endrick hizo un gol en el minuto 78 que puso a celebrar a los brasileños, pero, para infortunio de ellos, fue anulado por un fuera de lugar del delantero.

Con ese resultado, Brasil se afianza en la parte alta del grupo C con cuatro unidades, las mismas que tiene Marruecos, que venció a Escocia en esta segunda fecha. Por su parte, Haití está colera con 0 puntos y quedó sin chances de clasificar a la siguiente ronda.

Así se jugará la fecha 3 del grupo C:

Brasil vs. Escocia.

Marruecos vs. Haití.

Así están las posiciones:

Partidos jugados Diferencia de gol Puntos Brasil 2 +3 4 Marruecos 2 +1 4 Escocia 2 0 3 Haití 2 -4 0

Los caribeños quedó eliminada porque, ni ganando a Marruecos en la siguiente jornada, puede alcanzar el tercer lugar, en el que solo las mejores ocho de 12 selecciones que queden en ese lugar acceden a la siguiente fase. Esto se debe a que puede alcanzar únicamente a los europeos si estos pierden contra Brasil. Sin embargo, el primer ítem de desempate por puntos es por duelos directos, y Escocia se impuso 1-0 a Haití en la primera jornada.

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