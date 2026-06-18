México ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre derrotó 1-0 a Corea del Sur en el estadio de Guadalajara y se convirtió en la primera selección que aseguró matemáticamente su clasificación a la siguiente ronda.

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Aunque los locales ganaron, el compromiso estuvo lejos de ser sencillo para los anfitriones. Corea del Sur puso en aprietos a los mexicanos durante varios tramos del encuentro y obligó a una actuación destacada del arquero Raúl Rangel y de la defensa encabezada por Édson Álvarez.

Con esta victoria, el ‘Tri’ llegó a seis puntos y se quedó con el liderato del Grupo A, garantizando además que seguirá jugando al menos un partido más en territorio mexicano.

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Corea del Sur tuvo las mejores ocasiones en el primer tiempo

Los asiáticos mostraron desde el arranque que no iban a ser una víctima fácil. Son Heung-min fue una amenaza constante con sus movimientos a la espalda de los defensores y generó las primeras llegadas de peligro.

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La acción más clara ocurrió al minuto 16. Son quedó mano a mano con el arquero mexicano, picó la pelota ante la salida de Rangel y cuando parecía que llegaba el primer gol apareció Edson Álvarez para salvar sobre la línea con una espectacular chilena defensiva.

México respondió principalmente con Julián Quiñones, que se convirtió en el hombre más activo en ataque. El delantero estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que terminó en las manos del portero Kim.

Sin embargo, con el paso de los minutos, el conjunto de Aguirre perdió control del balón. Los abucheos comenzaron a escucharse en las tribunas de Guadalajara mientras Corea del Sur ganaba terreno y acumulaba aproximaciones peligrosas.

Al descanso, el empate parecía reflejar con justicia lo ocurrido sobre el césped.

Un error de Corea le regaló el gol a México

La historia cambió apenas comenzó la segunda mitad.

Al minuto 50, un centro aparentemente inofensivo provocó una grave equivocación del arquero Kim Seung-gyu. El guardameta salió a cortar el balón, chocó con uno de sus compañeros y dejó la pelota servida dentro del área.

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Luis Romo, uno de los jugadores más cuestionados por parte de la afición mexicana, aprovechó el regalo y empujó el balón al fondo de la red para decretar el 1-0.

El gol cambió el panorama. Corea se vio obligada a adelantar líneas, mientras México encontró espacios para el contragolpe.

Raúl Jiménez, Obed Vargas y Jesús Gallardo tuvieron oportunidades para ampliar la ventaja, pero el arquero coreano evitó que el marcador creciera.

México terminó pidiendo la hora, pero celebró la clasificación

A pesar de la ventaja, el partido nunca quedó completamente resuelto.

Corea del Sur mantuvo la presión y en los minutos finales estuvo muy cerca del empate. La ocasión más clara llegó al minuto 88, cuando Hyun-jun remató dentro del área y encontró una reacción milagrosa de Raúl Rangel, quien evitó el gol sobre la línea.

Los seis minutos de adición estuvieron cargados de tensión. Los surcoreanos lanzaron centros constantes al área mexicana y obligaron a intervenciones decisivas de Johan Vásquez y del propio Rangel.

Finalmente llegó el pitazo final y con él el desahogo de todo Guadalajara.

México no brilló, no goleó y por momentos sufrió más de lo esperado, pero consiguió lo más importante: sumar tres puntos, asegurar el primer lugar del Grupo A y convertirse en la primera selección clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Mientras Corea del Sur deberá jugarse la vida en la última jornada, el ‘Tri’ ya puede mirar con tranquilidad hacia la fase definitiva del torneo.

Así fue el partido:

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