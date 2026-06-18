Este jueves, 18 de junio, comenzó la segunda fecha de la primera ronda del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con partidos muy entretenidos.

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Uno de los que más llamaba la atención era el de Canadá contra Catar, ya que el anfitrión venía de empatar y podía conseguir un resultado que le permitiera soñar con instalarse en los dieciseisavos de final del torneo más importante de todos.

Sin embargo, la fiesta se vio empañada porque sobre el minuto 54 hubo una jugada en contra el futbolista Koné que lo perjudicó porque le fracturó la pierna. Esta es la jugada en cuestión:

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DURA LESIÓN DE KONÉ El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Debido a esto, el jugador Assim Madibo, que no podía creer lo que había pasado, se fue expulsado, siendo esta la segunda roja del compromiso.

Pese a que faltan los estudios correspondientes, todo indica que el jugador sufrió de una fractura de peroné, pero habrá que esperar qué dice la Federación Canadiense de Fútbol en las próximas horas.

Más allá de esta situación, el jugador salió bien en la camilla, despidiéndose de los aficionados canadienses del estadio, justo cuando el compromiso ya iba 3-0 a favor de los anfitriones.

KONÉ SE RETIRÓ CON APLAUSOS El jugador de Canadá, en camilla, se retiró del campo de juego saludando a su hinchada.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zu9lQtw2Li — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

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Cuándo vuelve a jugar Canadá

Con este resultado, Canadá suma cuatro puntos y puso pie y medio en la próxima ronda de la Copa del Mundo. El próximo compromiso del cuadro canadiense será el próximo miércoles, 24 de junio, a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

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