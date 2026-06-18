En medio de la victoria 3-1 de la Selección Colombia sobre Uzbekistán, uno de los momentos más llamativos no solo ocurrió con el balón en movimiento, sino también en un gesto que quedó captado por las cámaras durante una sustitución.

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El protagonista fue James Rodríguez, quien tuvo un particular intercambio con Jaminton Campaz justo antes de que este ingresara al terreno de juego.

El hecho llamó la atención porque, segundos antes de que Campaz entrara, James lo tomó del rostro, lo miró fijamente y le dijo algo al oído. La escena causó curiosidad entre hinchas, especialmente porque minutos después el jugador terminó siendo clave en el resultado al marcar el tercer gol del combinado nacional.

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Acá, el momento del cambio:

🇨🇴🐛 Cambio en Colombia. Sale James Rodríguez e ingresa Jaminton Campaz. Por primera vez en mucho tiempo, el canalla tiene un representante en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/0nZVH6mpoO — Lucas Calatroni (@lucas_calatroni) June 18, 2026

Luego del partido, en zona mixta, una periodista de Directv Sports le preguntó directamente a Campaz sobre ese momento y lo que le había dicho el capitán de la Selección Colombia. La respuesta del futbolista no pasó desapercibida.

“Nos damos la mano, me agarró el rostro y me dice ‘piquiñita, vas a marcar’”, contó Campaz, revelando las palabras exactas que le dijo James Rodríguez antes de ingresar al campo.

La periodista, sorprendida por la precisión del mensaje y lo que ocurrió después en el partido, le preguntó si el mediocampista ya sabía lo que iba a suceder. Campaz no dudó en su respuesta.

“Sí, ya lo sabía… Ya lo sabía”, afirmó.

Acá, lo explicado por Campaz:

¡JAMES SABÍA COSITAS! Esto es lo que contó Jaminton Campaz sobre lo que le dijo el capitán antes de su ingreso ante Uzbekistán.@Salomefajardo#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/e3WPgdKYcw — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Pero la influencia y el respaldo dentro del equipo no se quedaron únicamente en ese intercambio con James. El propio Campaz explicó que durante el compromiso también recibió mensajes de confianza por parte de otro de sus compañeros, lo que fortaleció su mentalidad antes de marcar.

“También en el primer tiempo hablé mucho con Richard [Ríos] y me decía ‘enano, vas a marcar, vas a jugar bien’. Y bueno se dio la oportunidad y se dieron las cosas. El poder de creer de ellos se logró dentro del campo”, agregó.

Las declaraciones evidencian el ambiente de confianza que se vive al interior de la Selección Colombia, donde los referentes no solo lideran desde lo futbolístico, sino también desde lo emocional. En este caso, las palabras de James Rodríguez y de Richard Ríos terminaron teniendo un impacto directo en el desarrollo del partido.

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