El técnico de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, destacó la dificultad que representó enfrentar a Colombia en el debut mundialista debido al masivo apoyo que recibió la selección dirigida por Néstor Lorenzo en las tribunas. Luego de la derrota 3-1 en el estadio Azteca, el campeón del mundo con Italia aseguró que sus jugadores sintieron el peso del ambiente y tardaron en adaptarse al escenario.

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“Era el primer partido y les ha costado un poquito entender en dónde estábamos. No era fácil. Esto es México, pero era como jugar en Colombia, toda la gente estaba aquí”, afirmó Cannavaro al analizar el encuentro, en el que la ‘Tricolor’ contó con un amplio respaldo de los aficionados presentes en el escenario deportivo.

El entrenador italiano también resaltó la experiencia de disputar un Mundial en un estadio histórico como el Azteca. Según explicó, antes del compromiso les recordó a sus futbolistas la importancia del lugar en el que estaban jugando y el privilegio que significaba vivir ese momento en una Copa del Mundo.

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“Lo he dicho, jugar aquí es algo maravilloso, es algo que vas a recordar para toda tu vida. Mis jugadores lo van a recordar para toda la vida“, señaló el exdefensor, quien levantó el trofeo mundial con Italia en Alemania 2006 como capitán y conoce de primera mano la magnitud de este tipo de escenarios.

Cannavaro lamentó el resultado final y consideró que el marcador fue demasiado amplio para lo que mostró su equipo sobre el terreno de juego. El estratega indicó que sus dirigidos estuvieron excesivamente nerviosos durante la primera mitad y eso los llevó a asumir una postura demasiado defensiva frente a Colombia.

“Cuando un equipo pequeño como el nuestro trabaja como lo hizo hoy es claro que perder 3-1 es demasiado. Les había pedido estar bien, pero estaban demasiado nerviosos. Al final de la primera parte han pensado solo en defender; en la segunda parte no“, explicó el técnico, quien además reveló que realizó ajustes tácticos durante el encuentro porque no quedó satisfecho con el rendimiento por la banda izquierda.

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¿Cuándo juega Colombia?

Luego de superar a Uzbekistán, la Selección Colombia ya puso la mira en su próximo reto en el Grupo K. El equipo de Néstor Lorenzo regresará a su concentración en Guadalajara para preparar el partido frente a República Democrática del Congo, programado para el próximo 23 de junio a las 9:00 de la noche, un duelo que podría acercar a la ‘Tricolor’ a la clasificación a la siguiente ronda del Mundial de 2026.

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