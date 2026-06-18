El periodista Carlos Antonio Vélez no se mostró conforme pese a la victoria 3-1 de la Selección Colombia frente a Uzbekistán en el compromiso mundialista, y dejó una serie de críticas que encendieron el debate en redes sociales.

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El comentarista puso en duda el verdadero nivel del rival y la lectura que se hace del marcador final, al considerar que el resultado terminó ocultando varias falencias del conjunto colombiano durante el juego.

“¿Cómo será de flojo Uzbekistán que jugando mal le clavamos tres goles?”, lanzó Vélez en su análisis, dejando clara su postura sobre el nivel del rival y el desarrollo del encuentro.

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El periodista insistió en que el equipo asiático no solo compitió, sino que además logró inquietar a la defensa colombiana hasta los minutos finales, cuando el partido ya parecía controlado.

Según su lectura, la ‘Tricolor’ tuvo desajustes en defensa y perdió solidez en distintos tramos del compromiso, lo que permitió que Uzbekistán se mantuviera con opciones de acercarse en el marcador.

“Salieron a buscarnos cuando se dieron cuenta de nuestras miserias y nuestra pobreza… Les ganamos de contraataque y le podemos contar esa historia al mundo: A Uzbekistán., un debutante, puesto 50 del ranking FIFA que no da tres pases seguidos; les ganamos al contraataque”, indicó Vélez en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Deportes RCN.

🎙️ “Les ganamos de contraataque y le podemos contar esa historia al mundo: A Uzbekistán., un debutante, puesto 50 del ranking FIFA que no da tres pases seguidos; les ganamos al contraataque. Espero que se eleve el nivel”, @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/7wLm0hbtWZ — Win Sports (@WinSportsTV) June 18, 2026

Carlos Antonio Vélez, preocupado para el partido frente a República del Congo

El analista también advirtió que el marcador puede terminar maquillando lo ocurrido en cancha, especialmente por las dificultades en el manejo del balón, y le preocupa el partido ante República del Congo.

“Yo sí espero que frente a Congo y Portugal se eleve… No me diga más que es el debut y el primer partido”, agregó el comentarista.

El debate volvió a instalarse entre los hinchas, que dividieron opiniones entre la satisfacción por la victoria y las dudas sobre el rendimiento colectivo en el estreno mundialista de la Selección Colombia.

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