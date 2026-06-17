A pocas horas del estreno de la Selección Colombia en la Copa del Mundo, empiezan a conocerse las piezas que tendría en mente Néstor Lorenzo para afrontar el primer reto del torneo. Aunque la base del equipo parece estar definida, el cuerpo técnico todavía mantiene una incógnita en la mitad de la cancha.

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La cuenta regresiva para el debut de la ‘Tricolor’ en el Mundial 2026 está por terminar. Este miércoles 17 de junio, el combinado nacional se medirá a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en un partido que marcará el regreso del país a una Copa del Mundo.

Para el compromiso correspondiente a la primera fecha del Grupo K, Lorenzo apostaría por una nómina integrada en su mayoría por jugadores habituales en su proceso. Sin embargo, según información de El Tiempo, aún existe una duda sobre el futbolista que acompañará a Jefferson Lerma en el medio campo, posición en la que anteriormente era indiscutible Richard Ríos.

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De acuerdo con el citado medio, la principal incógnita pasa por definir si Gustavo Puerta o Richard Ríos ocuparán un lugar en el centro del campo. No obstante, todo apunta a que Puerta tendría la primera opción para arrancar como titular.

Con ese panorama, la posible formación de Colombia estaría integrada por Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí Johan Mojica, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias y James Rodríguez; mientras Luis Díaz y Luis Suárez comendarían el ataque.

La presencia de James Rodríguez como eje creativo y de Luis Díaz como principal carta ofensiva aparece como una de las grandes apuestas de Lorenzo para iniciar con buen pie la participación de la ‘Tricolor’ en el torneo.

¿Qué pasó con Jhon Córdoba y por qué no jugaría frente a Uzbekistán?

Entre los jugadores que llegaron al Mundial con algunas molestias físicas aparece Jhon Córdoba, quien no estaría en plenitud de condiciones para el debut de la Selección Colombia ante Uzbekistán. Según informó ESPN, el delantero del Krasnodar arrastró inconvenientes físicos durante los días previos al compromiso y trabajó bajo seguimiento médico mientras el equipo se preparaba en México.

De acuerdo con ese reporte, el atacante presentó molestias en una de sus piernas, situación que llevó al cuerpo técnico a manejar con cautela su carga de trabajo durante la última semana. Aunque su presencia en la convocatoria para el partido no estaría descartada, las probabilidades de verlo desde el inicio serían reducidas.

La prioridad de Néstor Lorenzo y su equipo de trabajo pasaría por evitar riesgos innecesarios en el arranque del torneo, teniendo en cuenta que Colombia apenas comienza su recorrido en la fase de grupos. Por esa razón, Córdoba podría ser preservado para llegar en mejores condiciones al segundo compromiso de la Tricolor, programado frente a República Democrática del Congo.

En ese escenario, Luis Suárez aparece como el principal candidato para asumir la responsabilidad en el frente de ataque durante el estreno mundialista de Colombia, según ESPN.

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