Los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026 tendrán un operativo especial en Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció una serie de medidas que buscan facilitar la movilidad de los aficionados y promover espacios de encuentro para seguir los compromisos de la Tricolor.

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Entre las principales decisiones se encuentra la ampliación del servicio de Transmilenio para los encuentros programados entre semana, específicamente los del 17 y 23 de junio, que finalizarán cerca de las 11:00 de la noche.

Según explicó el mandatario, varias rutas operarán con horario extendido hasta la medianoche. Los detalles de los recorridos serán entregados posteriormente por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Económico.

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En Bogotá estamos listos para ver a la Selección Colombia. Varias buenas noticias: 1. ⁠Para los partidos de la Selección Colombia entre semana, el 17 y el 23 de junio, que terminan cerca de las 11 pm, TransMilenio tendrá varias rutas con horario extendido hasta las 12 de la… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 16, 2026

Pantallas gigantes para ver a la Selección Colombia en Bogotá

La administración distrital también confirmó la instalación de pantallas gigantes en dos puntos de la ciudad: Fontanar del Río y el Parque El Tunal.

Los aficionados podrán acceder de manera gratuita a estos espacios para seguir los partidos de Colombia durante la cita mundialista. La entrega de boletas se adelantará a través de diferentes puntos de la red CADE.

La información completa sobre los llamados “fanzones” oficiales puede consultarse en la página de la Alcaldía de Bogotá sobre los espacios para ver los partidos de Colombia.

Cambio en la ley seca para la segunda vuelta

Durante el mismo anuncio, Galán informó una modificación en el horario de inicio de la ley seca con motivo de la segunda vuelta presidencial. La restricción comenzará el viernes a las 12:00 de la noche y no desde las 6:00 de la tarde, como se había contemplado inicialmente. La decisión se tomó tras conversaciones con distintos sectores comerciales de la ciudad.

El alcalde cerró su intervención invitando a los ciudadanos a vivir la fiesta del fútbol en un ambiente de respeto y convivencia.“Disfrutemos el Mundial en paz y alentemos a la Selección Colombia unidos. En Bogotá somos 8 millones de hinchas”, expresó.

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