El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, ya tiene sus primeros capítulos virales más allá de la cancha. Uno de los protagonistas inesperados fue Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, cuya imagen durante la sesión oficial de fotos (Media Day) organizada por la Fifa despertó una ola de reacciones, memes y comentarios en redes sociales.

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Durante el protocolo habitual del ‘Media Day’, Bielsa, vestido con una sencilla camiseta negra de Uruguay, posó frente a las cámaras con las manos en los bolsillos o detrás de la espalda, mirada seria hacia abajo y sin esbozar una sonrisa.

El fondo amarillo brillante contrastaba con su gesto austero y concentrado, lo que rápidamente se convirtió en material para burlas, admiración y análisis en diferentes plataformas.

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La imagen no pasó desapercibida en un contexto donde otros jugadores y entrenadores suelen posar de manera más distendida y sonriente para el contenido oficial que se usa en transmisiones y redes de la Fifa.

Acá, la imagen en cuestión:

La controversia no radicó en una negativa a posar —Bielsa cumplió con el protocolo obligatorio—, sino en su actitud natural y poco “comercial” en una jornada pensada para generar material atractivo. Para muchos, representó fielmente la personalidad del rosarino: serio, introspectivo y ajeno a las exigencias de imagen.

Tras el debut de Uruguay (empate 0-0 ante Arabia Saudita), en la conferencia de prensa previa al siguiente partido, una periodista le consultó directamente sobre la foto viral. La reacción de Bielsa fue visiblemente molesta y dio lugar a una de sus respuestas más características.

“No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo. Estaba enfrentando a las cámaras, a los fotógrafos, y esa fue la foto que obtuvieron de mí”, afirmó con seriedad.

Acá, lo que dijo Bielsa:

🇺🇾 Marcelo Bielsa al ser consultado sobre por qué miró hacia abajo en la foto oficial de la FIFA: “No soy modelo, se buscan explicaciones en situaciones que no necesitan ser explicadas. No tenemos obligación de actuar como modelos, no hice nada malo”. pic.twitter.com/y8PyXg6qVl — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 16, 2026

Luego, agregó: “También debería explicar por qué no miro a los interlocutores en este momento. No son explicaciones que deba dar. Creo que tiene un límite lo que hay que explicar: si uno usa lentes, porque usa lentes; si mira a los ojos, porque mira a los ojos; si mira para abajo o para arriba… Tantas cosas hay que explicar. No tenemos una obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen ningún fundamento. No hice nada malo”.

Sus declaraciones enfatizaron que su comportamiento es consistente con su forma habitual de relacionarse con los medios —evita el contacto visual prolongado incluso en conferencias— y que no ve razón para justificarse por gestos naturales.

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