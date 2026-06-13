Un hecho ocurrido en pleno Mundial 2026 en México desató indignación en redes sociales y abrió un nuevo debate sobre el racismo en escenarios deportivos. Todo se originó por un video grabado en las tribunas de un estadio en Guadalajara, durante el partido entre Corea del Sur y República Checa, que rápidamente se volvió viral.

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En las imágenes aparece una ‘influencer’ surcoreana, identificada como Yoon Su-jin y conocida en redes como “Inocat”, quien estaba registrando contenido desde las gradas. Mientras ella hablaba a la cámara, un hombre ubicado detrás hizo un gesto considerado racista: se estiró los ojos con los dedos, imitando de forma burlona rasgos asiáticos.

Acá, el video en cuestión:

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 이노냥 (윤수진) (@inocat_t)

El acto fue captado claramente en video y compartido en distintas plataformas, donde provocó rechazo inmediato. Usuarios de diferentes países criticaron el comportamiento, especialmente por tratarse de un evento global como la Copa del Mundo, en el que se espera un ambiente de respeto entre culturas.

Con el paso de las horas, internautas identificaron al hombre como Ulises Fernando Bernal Miramontes. Según información difundida en medios mexicanos, se trata del presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geodestas del Estado de Jalisco (CITGEJ), lo que aumentó la polémica al tratarse de una persona con un cargo institucional.

El caso también desató confusión en un inicio, ya que algunas versiones lo vincularon con el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Sin embargo, esa entidad aclaró públicamente que Bernal Miramontes no hace parte de su organización ni ha tenido relación con ella, desmarcándose del hecho.

#Comunicado Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco se deslinda de persona señalada por presuntos actos de discriminación durante el Mundial 2026. pic.twitter.com/pPOWWYaUbQ — CICEJ (@cicej_) June 13, 2026

Por su parte, la ‘influencer’ afectada expresó su molestia y decepción por lo ocurrido. Aunque viajó a México para disfrutar del Mundial y compartir contenido con sus seguidores, terminó enfrentando una situación incómoda que, según usuarios en redes, refleja problemáticas que aún persisten en eventos deportivos.

El video no solo se viralizó en América Latina, sino también en Asia, donde tuvo reacciones de rechazo y llamados a promover mayor conciencia sobre el respeto cultural. Muchos internautas señalaron que este tipo de comportamientos afectan la imagen del país anfitrión y del propio torneo.

Hasta el momento, no se han conocido sanciones oficiales relacionadas con el hecho, pero la presión en redes sociales ha mantenido el tema en conversación. El episodio se suma a otros casos que han puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar campañas contra la discriminación en el fútbol.

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