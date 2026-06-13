En el imponente MetLife Stadium, con una asistencia que superó los 80.000 espectadores, Brasil y Marruecos protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Grupo C de la Copa Mundial de la Fifa 2026.

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Acá, la reacción al partido:

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El encuentro terminó en empate 1-1, con goles de Ismael Saibari para los africanos y Vinícius Júnior para la Canarinha, dejando el grupo abierto de cara a los próximos compromisos.

El partido, disputado bajo la atenta mirada del árbitro esloveno Slavko Vinčić, arrancó con intensidad. Marruecos, semifinalista en Qatar 2022 y con una generación dorada liderada por jugadores como Achraf Hakimi y Brahim Díaz, sorprendió a los pentacampeones del mundo.

Apenas en el minuto 21, Brahim Díaz entregó un pase preciso que permitió a Ismael Saibari definir con un toque sutil por encima de Alisson Becker, picando el balón y desatando la euforia entre los aficionados marroquíes presentes en Nueva Jersey. Era el 0-1 y una muestra clara de la peligrosidad en transición de los Leones del Atlas.

Acá, el gol de Marruecos:

¡¡GOLAZO DE MARRUECOS CONTRA BRASIL!! ¡¡ASISTENCIA DE BRAHIM Y SAIBARI LA PICÓ PARA EL 1-0!! ⚽ #ESPNMundial

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Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti en su debut mundialista al frente de la selección, no tardó en reaccionar. La estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, se erigió como el salvador. En el minuto 32, Bruno Guimarães filtró un balón que Vini recibió en la izquierda del área.

El atacante recortó hacia adentro y sacó un potente disparo con la derecha que se clavó en el ángulo superior, dejando sin opciones a Yassine Bounou. Golazo del jugador del Real Madrid, el tercero de Vinícius en Copas del Mundo. El 1-1 reflejaba la paridad en un primer tiempo lleno de ocasiones.

Acá, el gol de Brasil:

¡¡¡GOLAZO DE VINICIUS PARA EL 1-1 DE BRASIL ANTE MARRUECOS!!! ⚽ #ESPNMundial

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Tras el descanso, el ritmo decayó. Marruecos se replegó con solidez defensiva, mientras Brasil intentaba imponer su posesión y calidad individual, pero sin lograr generar peligro claro. El segundo tiempo fue más trabado, con pocas llegadas netas. En los minutos finales, con más de 10-11 minutos de adición, Marruecos tuvo una oportunidad clara con un remate de El Aynaoui, pero Alisson hizo una doble atajada clave para mantener el empate.

Este resultado deja a ambos equipos con un punto cada uno en el Grupo C, que completan Haití y Escocia. Brasil, favorito natural para avanzar y aspirante al hexacampeonato, sumó su primer punto pero evidenció dificultades para imponerse ante un rival compacto y bien organizado. Marruecos, por su parte, ratificó su estatus como una de las selecciones más competitivas de África y del mundo, confirmando que su cuarta plaza en 2022 no fue casualidad.

La previa del encuentro ya anticipaba un duelo de alto voltaje: Brasil, con su historia de cinco títulos mundiales (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), enfrentaba a un Marruecos que había vencido a la ‘Canarinha’ en un amistoso reciente (2-1 en 2023).

Con este empate, el Grupo C queda muy competitivo. Próximamente, Brasil enfrentará a Haití y Escocia, mientras Marruecos buscará sumar de a tres ante los mismos rivales. Un punto cada uno mantiene vivas las aspiraciones de ambos para clasificar a octavos de final, posiblemente como primeros o segundos, o incluso como uno de los mejores terceros.

Marruecos demostró que puede plantar cara a las potencias tradicionales, mientras Brasil deberá ajustar detalles si quiere llegar lejos en el torneo.

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