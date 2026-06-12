Folarin Balogun se convirtió en una de las grandes figuras de la jornada mundialista. El delantero de Estados Unidos firmó un doblete frente a Paraguay y cerró su exhibición con un auténtico golazo que dejó sin opciones al arquero rival.

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(Vea también: [Video] Mundial 2026 ya tuvo su primer autogol; defensa de Paraguay salió dormido y EE. UU. cobró temprano)

La anotación llegó en el tiempo de reposición de la primera parte y desató la locura entre los aficionados estadounidenses, que ya celebraban una cómoda ventaja en el marcador.

La jugada rápidamente comenzó a circular en redes sociales y muchos aficionados la catalogaron como una de las mejores definiciones vistas hasta ahora en el Mundial 2026.

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Así fue el golazo de Balogun contra Paraguay

Cuando el reloj marcaba el minuto 5 de adición, Balogun recibió la pelota cerca de la frontal del área paraguaya.

El atacante quedó rodeado por dos defensores, pero mostró toda su explosividad para cambiar de dirección, abrirse espacio y dejar atrás la marca rival.

Con el panorama despejado, el delantero sacó un potente remate de zurda que viajó directo hacia el ángulo de la portería defendida por Gill. El guardameta paraguayo apenas pudo lanzarse para verlo incrustarse en la escuadra.

Balogun dejó en el piso a Alderete, gambeteó a Gustavo Gómez y la COLGÓ DEL ÁNGULO para sellar su doblete y el 3-0 de USA ante Paraguay, sobre el final del PT. ⚽ #ESPNMundial

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Balogun firmó un doblete para Estados Unidos

El espectacular remate significó el segundo gol personal del delantero en el encuentro.

Balogun ya había celebrado previamente al minuto 31, consolidando una actuación sobresaliente en el debut mundialista de Estados Unidos.

Su capacidad para atacar los espacios y resolver en los metros finales fue una de las principales armas del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino durante el compromiso.

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