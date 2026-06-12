Estados Unidos y Paraguay cierran la jornada de este viernes en el Mundial 2026 con uno de los partidos más atractivos del arranque del Grupo D. El encuentro, que se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, marcará el debut de dos selecciones que llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad de comenzar sumando en una zona que promete ser muy competitiva.

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Para Estados Unidos, el compromiso tiene un significado especial. Además de disputar su primer partido del torneo, el combinado norteamericano vuelve a jugar una Copa del Mundo en casa por primera vez desde 1994. La selección dirigida por Mauricio Pochettino afronta el reto con una generación que mezcla juventud, experiencia internacional y jugadores consolidados en las principales ligas europeas.

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Christian Pulisic lidera un equipo que también cuenta con nombres destacados como Weston McKennie, Tyler Adams, Folarin Balogun y Antonee Robinson. Con el respaldo de su público y el conocimiento de las condiciones locales, Estados Unidos aparece como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda y buscar protagonismo en el torneo.

Enfrente estará una Paraguay que vuelve a un Mundial después de 16 años de ausencia. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro logró su clasificación tras una sólida campaña en las Eliminatorias Sudamericanas y llega con la ilusión de recuperar el protagonismo internacional que tuvo en anteriores generaciones.

Así llegan los equipos

La Albirroja mantiene una identidad basada en el orden defensivo, la intensidad y el aprovechamiento de las transiciones rápidas. Jugadores como Gustavo Gómez, Omar Alderete, Miguel Almirón, Diego Gómez y Antonio Sanabria representan la columna vertebral de un equipo que suele crecer en escenarios de máxima exigencia.

El duelo también enfrentará dos estilos diferentes. Mientras Estados Unidos apuesta por la presión alta, la posesión y la velocidad en ataque, Paraguay buscará un partido más físico, compacto y estratégico, tratando de aprovechar cualquier error para golpear al contragolpe o mediante la pelota quieta.

Con tres puntos en juego que pueden resultar determinantes para el futuro del Grupo D, el Mundial 2026 pone frente a frente a dos selecciones con objetivos ambiciosos. Estados Unidos quiere aprovechar la localía para dar el primer paso hacia una campaña histórica; Paraguay, por su parte, aspira a demostrar que su regreso a la Copa del Mundo no será simplemente testimonial.

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