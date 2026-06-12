El futbolista ghanés Thomas Partey no podrá disputar el primer partido de su selección en la Copa Mundial de la Fifa 2026, luego de que el Gobierno de Canadá le negara la visa de ingreso al país, según informó el diario británico The Guardian.

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El mediocampista, de 32 años, se perderá el debut de Ghana frente a Panamá, programado para el próximo 17 de junio en Toronto, una de las sedes del torneo organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, explicó el mismo medio.

La situación fue confirmada por la Fifa, que aclaró que no tiene ninguna injerencia en las decisiones migratorias de los países anfitriones. En ese sentido, el organismo rector del fútbol mundial explicó que cada nación es la encargada de determinar quién puede ingresar a su territorio, incluso tratándose de jugadores inscritos en la Copa del Mundo.

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Según detalló The Guardian, Partey se encuentra actualmente en la concentración de Ghana en Estados Unidos, país al que sí pudo ingresar sin inconvenientes. Sin embargo, no podrá trasladarse a Canadá para el compromiso inicial del Grupo L, lo que representa una baja sensible para el equipo africano en su estreno mundialista.

🚨 FIFA statement on Thomas Partey left out of Canada. “FIFA can confirm that player Thomas Partey will be unable to travel from Ghana's Team Base Camp in Boston, USA, to Canada for their first match against Panama on Wednesday, 17 June, as his visa application has been refused… pic.twitter.com/V1HzHiQGgb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

El caso ha causado gran repercusión debido a que el futbolista enfrenta un proceso judicial en el Reino Unido. El medio británico indicó que Partey está acusado de múltiples cargos por violación y agresión sexual, por hechos que habrían ocurrido entre 2021 y 2022. El jugador se ha declarado inocente y, según su defensa, continúa cooperando con las autoridades mientras espera el juicio, previsto para 2027.

Aunque no se han detallado oficialmente las razones específicas de la negativa de la visa, el contexto legal del futbolista podría haber influido en la decisión de las autoridades canadienses, que cuentan con políticas migratorias estrictas en este tipo de casos, tal como han señalado distintos reportes internacionales.

Pese a este contratiempo, la participación de Partey en el Mundial no está completamente descartada. Ghana disputará sus otros partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense, específicamente en ciudades como Boston y Filadelfia, donde el jugador sí tiene permitido el ingreso.

Esto abre la posibilidad de que el mediocampista pueda ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico para los siguientes encuentros, dependiendo de la evolución del equipo en el torneo y de las decisiones que tome el seleccionador.

El caso también pone sobre la mesa las complejidades logísticas y legales que implica la organización de un Mundial en múltiples países, donde las normativas migratorias pueden variar significativamente y afectar directamente la participación de jugadores.

Por ahora, Ghana deberá afrontar su debut sin una de sus principales figuras, mientras crece la expectativa por saber si Partey podrá sumarse al equipo en los siguientes partidos del campeonato.

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