Cuando Estados Unidos salte al campo para enfrentar a Paraguay en su debut en el Mundial 2026, lo hará con una selección que refleja una de las características más particulares del país: la diversidad de orígenes de sus habitantes.

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El equipo dirigido por Mauricio Pochettino (aregntino, de hecho) cuenta con futbolistas nacidos fuera de territorio estadounidense, hijos de migrantes y jugadores que incluso tuvieron la posibilidad de representar a otras selecciones nacionales antes de elegir la camiseta de las barras y las estrellas.

La historia de varios de sus referentes demuestra cómo el fútbol estadounidense, así como la historia estadounidense, se ha nutrido de distintas culturas para construir una generación que ahora afronta la Copa del Mundo en casa.

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Jugadores que tenían más de una selección para elegir

Uno de los casos más conocidos es el de Christian Pulisic. El capitán estadounidense nació en Pensilvania, pero su familia tiene raíces croatas a través de su abuelo. Gracias a ello, incluso pudo desarrollar parte de su carrera en Europa desde muy joven.

Otro ejemplo es Sergiño Dest. El lateral nació en Países Bajos, tiene madre surinamesa y padre estadounidense. Durante años fue seguido por el fútbol neerlandés, pero finalmente decidió representar a Estados Unidos. Toda una historia de migración.

Algo similar ocurrió con Malik Tillman. Nacido en Alemania y formado en el fútbol europeo, eligió vestir la camiseta estadounidense pese a tener vínculos con el país donde creció.

También aparece Folarin Balogun, nacido en Nueva York, con raíces nigerianas y desarrollo deportivo en Inglaterra. Antes de comprometerse definitivamente con Estados Unidos, pasó por selecciones juveniles inglesas.

México también está presente en el equipo estadounidense

La comunidad mexicana tiene una representación importante dentro del plantel mundialista.

Ricardo Pepi nació en Texas, pero es hijo de padres mexicanos. Durante varios años surgieron especulaciones sobre la posibilidad de verlo jugar con México, aunque finalmente optó por Estados Unidos.

Alejandro Zendejas, por su parte, nació en Ciudad Juárez y posteriormente desarrolló su carrera al otro lado de la frontera.

Estos casos reflejan una realidad compartida por millones de familias que mantienen vínculos culturales en ambos países, pero parecería que el tema de la migración está marcado por los intereses de la nación de las barras y las estrellas; unos migrantes sí, otros migrantes no

Del hijo de George Weah a las raíces caribeñas

Entre las historias más llamativas aparece Timothy Weah, hijo de George Weah, leyenda del fútbol africano, ganador del Balón de Oro y posteriormente presidente de Liberia.

La lista también incluye a Mark McKenzie, defensor con ascendencia jamaiquina, y a Cristian Roldán, mediocampista cuya familia tiene raíces guatemaltecas y salvadoreñas.

Lejos de ser una excepción, estos casos muestran cómo Estados Unidos ha construido una selección marcada por distintas identidades culturales y familiares. Realidad que parece que Trump se esfuerza en desconocer.

Ahora, ante Paraguay, el anfitrión iniciará su camino en el Mundial con un grupo de futbolistas que comparten una misma camiseta, pero cuyas historias comienzan en distintos rincones del planeta, como las de tantos estadounidenses.

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