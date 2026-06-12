Una foto de 2023 dio pie a un candente debate en Blu Radio. La imagen es la de Abelardo de la Espriella celebrando al recibir su ciudadanía estadounidense en febrero de 2023.

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Aunque la imagen es vieja, despertó un debate sobre el marco jurídico de elegir como presidente a una persona con otra nacionalidad, pero también un debate ético con ciertos tintes de nacionalismo.

Esta es la imagen:

Luis Ernesto Gómez, panelista en Blu Radio, apuntó que más allá de lo legal está lo sentimental en materia de querer al país y de respetar su soberanía en el futuro.

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“Aparte del debate jurídico, que es muy interesante, está el debate de conveniencia política, y es cuáles son las prioridades del presidente de Colombia. El candidato ha mencionado el interés de instalar bases norteamericanas en Colombia, dolarizar la economía y ha pedido al Departamento de Estado de Estados Unidos que defienda que acá no haya compra de votos, como si la justicia colombiana no tuviera esa capacidad y Colombia no tuviera soberanía. El debate no es la nacionalidad, sino la injerencia norteamericana en materias económica, militar y de justicia”, señaló en ese medio.

A su vez, Felipe Zuleta recalcó que las decisiones como aceptar tropas extranjeras dependen del Congreso y no solamente del presidente.

“Luis Ernesto, para poner bases y tropas extranjeras él tiene que ir al Congreso. Eso no es que se levanta un día y dice: ‘Bueno, hoy me meten acá 3.000 soldados y cinco bases’. Eso solo es así en su cabeza. En la Constitución no es así”, señaló.

El tono subió y el panelista Aurelio Suárez amenazó con irse del debate ya que supuestamente no lo dejaban desarrollar sus argumentos. El analista fue tajante y dijo que De la Espriella “no le conviene a Colombia”. Asimismo, criticó que las empresas y el dinero del candidato está en Estados Unidos y no en Colombia.

¿De la Espriella puede ser presidente con ciudadanía estadounidense?

La ciudadanía estadounidense de Abelardo de la Espriella abrió un debate jurídico sobre qué ocurriría si llegara a la Presidencia de Colombia. Según exmagistrados y juristas, la discusión no gira en torno a una inhabilidad para ser candidato, ya que la Constitución colombiana no prohíbe que una persona con doble o múltiple nacionalidad aspire al cargo.

Los requisitos siguen siendo ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años.

Sin embargo, expertos sostienen que el posible problema aparecería después de una eventual elección. El punto central está en el juramento realizado al adquirir la ciudadanía estadounidense, que implica compromisos de lealtad y defensa de la Constitución de Estados Unidos.

Algunos juristas consideran que esos compromisos podrían entrar en tensión con las funciones del presidente colombiano como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Ante ese escenario, no se prevé una anulación automática de una eventual victoria electoral, pero sí podrían presentarse demandas ante el Consejo de Estado para definir si existe una incompatibilidad jurídica.

También se plantea como alternativa la renuncia a la ciudadanía estadounidense, un trámite voluntario ante autoridades consulares de ese país. Aun así, persisten dudas sobre si esa decisión eliminaría completamente el debate legal y político.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: