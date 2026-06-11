La campaña por la presidencia en Colombia está en su punto más alto y, como se veía venir, las redes sociales están inundadas de noticias falsas que circulan de lado y lado.

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Esta vez, la protagonista es la campaña de Abelardo de la Espriella, que tuvo que salir a desmentir una noticia que están moviendo congresistas y personas afines al petrismo con la que afirman que el abogado tiene planes de acabar con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), el Sena y una lista de más de 20 entidades más.

Si bien, el candidato tiene una propuesta que incluye reducir el Estado y fusionar agencias, no es cierto que haya una lista de entidades que fue publicada. Esto corresponde a una noticia falsa.

Noticias falsas sobre Abelardo de la Espriella, en elecciones 2026

Uno de los congresistas que está moviendo esta ‘fake’ es el senador Ariel Ávila, que a través de Twitter publicó lo siguiente:

“Si Abelardo de la Espriella gana, el Fondo Nacional del Ahorro se privatizaría, lo que sería casi acabar esta entidad que ha ayudado a miles de colombianas y colombianos a cumplir sus sueños”.

Ante lo viral que se hizo la afirmación, el mismo candidato De la Espriella la desmintió en sus redes sociales y les dio un parte de tranquilidad a sus seguidores y votantes.

“Es falso que la campaña de Abelardo tenga una lista de entidades por privatizar y es falso que se privatizará el Fondo Nacional del Ahorro. El émulo del guerrillero León Valencia se une al desespero que caracteriza a la campaña de Cepeda”, escribió en Twitter el abogado.

Esta es la publicación:

Ariel Ávila miente, como de costumbre. ES FALSO que la campaña de Abelardo tenga una lista de entidades por privatizar y es falso que se privatizará el Fondo Nacional del Ahorro. El émulo del guerrillero León Valencia se une al desespero que caracteriza la campaña de Cepeda,… pic.twitter.com/sYZ8hMV36u — De La Espriella Presidente (@AbelardoPTE) June 9, 2026

Pulzo hizo el ejercicio de revisar el plan de gobierno de De la Espriella y en efecto habla de un programa de ajuste fiscal que reduzca el tamaño del Estado, pero no habla de una entidad en particular.

“Este ajuste se divide en 31,8 billones de pesos por optimización del Estado (incluyendo eliminación de la nómina politiquera), asignación adecuada de subsidios a quien en realidad los necesita, y mayor recaudo anti-evasión (DIAN) y venta de activos improductivos”, sentencia el plan de gobierno del abogado.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: