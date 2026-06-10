El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un contundente mensaje de respaldo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta de las elecciones.

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En una publicación en su cuenta de Truth Social, Trump celebró la victoria de De la Espriella en la primera ronda electoral y aseguró que su eventual llegada a la Casa de Nariño tendría efectos positivos tanto para Colombia como para la relación bilateral con Washington.

Este es el mensaje de Trump:

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Trump aseguró que Colombia tendría respaldo total de Washington

Uno de los apartes más llamativos del pronunciamiento estuvo relacionado con el futuro de las relaciones entre ambos países.

“Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, que, si Abelardo gana, y debido a su capacidad y amor por su país, tendrá todo el apoyo y la fortaleza de Estados Unidos detrás de él”.

La frase, la segunda de Trump en ese sentido, constituye una de las manifestaciones más explícitas de respaldo internacional que ha recibido un candidato presidencial colombiano durante la actual campaña.

También lanzó críticas contra Iván Cepeda

El presidente de EE. UU. no se limitó a elogiar a De la Espriella. En su mensaje también se refirió al rival que enfrentará en la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda.

El mandatario estadounidense aseguró que el candidato colombiano se enfrentará a un “marxista radical de izquierda” en los comicios previstos para el próximo 21 de junio.

Además, afirmó que De la Espriella podría liderar a Colombia hacia un crecimiento económico sostenido, fortalecer la seguridad y combatir fenómenos como el narcotráfico y la inmigración ilegal.

Trump habló de un respaldo “completo y total”

El presidente estadounidense también destacó la trayectoria del candidato colombiano y aseguró que su apoyo no tiene matices.

“Es un honor para mí otorgarle mi respaldo completo y total”.

En otro de los apartes del mensaje, Trump aseguró que De la Espriella “no decepcionará al maravilloso pueblo de Colombia” y sostuvo que el país podría alcanzar “un nuevo nivel de grandeza” bajo su liderazgo.

El pronunciamiento llega a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial y se suma a las múltiples reacciones internacionales que ha generado la campaña electoral colombiana.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.