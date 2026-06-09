A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, la posibilidad de un gran debate entre los candidatos sigue en el aire. Mientras las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella intercambian mensajes y cuestionamientos públicos, las condiciones para ese encuentro siguen siendo motivo de desacuerdo y, por ahora, no hay nada concreto.

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La más reciente polémica la protagonizó Cepeda, quien publicó un mensaje en su cuenta de X dirigido a su rival electoral. Allí le exigió que participe personalmente en un debate presidencial y cuestionó que haya planteado la presencia de las fórmulas vicepresidenciales.

“Por eso, De la Espriella, deje de ocultarse detrás de Restrepo, su fórmula vicepresidencial. El debate es entre usted y yo. Los colombianos tienen derecho a escuchar directamente a quienes aspiran a gobernarlos, sin intermediarios ni voceros”, escribió el candidato.

Cepeda insistió en que los debates presidenciales, tanto en Colombia como en otras democracias, deben realizarse únicamente entre quienes aspiran a la Presidencia de la República. Además, remató su mensaje afirmando: “Lo espero en el debate. Frente al país, frente a los ciudadanos y frente a la historia”.

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DE LA ESPRIELLA: NO SE ESCONDA DETRÁS DE SU FÓRMULA VICEPRESIDENCIAL En todas las democracias del mundo, y así ha ocurrido históricamente en Colombia, los debates presidenciales son entre quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la República. Son encuentros cara a cara entre… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 9, 2026

Sin embargo, el pronunciamiento también dejó una ausencia llamativa. Aunque respondió a la propuesta de incluir a José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De la Espriella, Cepeda no se refirió directamente a la invitación para que Aída Quilcué, su candidata a la Vicepresidencia, participe igualmente en el encuentro.

Esa ha sido precisamente una de las condiciones planteadas por De la Espriella para asistir a un debate. El abogado ha insistido en que no solo deben estar los candidatos presidenciales, sino también quienes aspiran a ocupar la Vicepresidencia.

La discusión refleja una situación que empieza a generar dudas entre los electores. Aunque ambos candidatos aseguran constantemente que están dispuestos a debatir, cada uno mantiene exigencias que dificultan la realización del encuentro.

Por un lado, De la Espriella ha planteado condiciones relacionadas con los formatos, los medios y la participación de las fórmulas vicepresidenciales. En distintos momentos también ha insistido en que el debate se realice bajo determinadas reglas y escenarios específicos.

Por el otro, Cepeda ha señalado que estaría dispuesto a debatir en espacios organizados por medios como Caracol, RCN o RTVC, pero mantiene su postura de que el intercambio debe ser exclusivamente entre candidatos presidenciales.

El resultado es que el tiempo sigue corriendo y el debate sigue sin fecha ni acuerdo definitivo.

La campaña entra en su recta final y, mientras los mensajes en redes sociales aumentan de tono, todavía no existe certeza sobre si los colombianos verán a los dos aspirantes confrontar directamente sus propuestas antes de acudir a las urnas.

Por ahora, ambos dicen querer debatir. Pero cada nueva declaración parece agregar una condición más a una negociación que continúa estancada. Mientras Cepeda le pide a De la Espriella que “dé la cara”, el abogado insiste en que el encuentro debe incluir a las fórmulas vicepresidenciales. Y en medio de esas diferencias, el debate que ambos prometen sigue sin materializarse.

De hecho, la respuesta de Abelardo de la Espriella fue en ese sentido.

Cepeda, no finjas ardentía que no tienes. Desde octubre te estoy retando a debatir y te escondiste en tu fórmula de guerra de guerrillas: disparar desde donde no se te vea, camuflado detrás de tu tutor, Petro, tu jefe; el jefe de la mafia y de los criminales que obligaron a votar… pic.twitter.com/FAxkGE5myu — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 9, 2026

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: