La tensión política por las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia se trasladó al ámbito académico, donde un alarmante encuentro estuvo a punto de convertirse en una batalla campal. Un video grabado en una institución de educación superior en Valledupar dejó en evidencia cómo los ánimos entre los simpatizantes de diferentes vertientes políticas están al límite.

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En las imágenes, difundidas originalmente por el diario local El Pilón, se observa un fuerte enfrentamiento verbal entre un numeroso grupo de manifestantes vestidos con camisetas de la Selección Colombia y banderas nacionales —afines a la campaña de Abelardo de la Espriella— y otro sector que portaba pancartas gigantescas con el rostro del candidato Iván Cepeda.

El incidente comenzó con fuertes arengas y cantos de lado y lado en la plaza central del campus universitario. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando miembros de ambos bandos se cruzaron y quedaron cara a cara. Entre empujones, reclamos airados, insultos y dedos apuntados al rostro, varios de los presentes tuvieron que intervenir de inmediato para separar a las personas y evitar que las agresiones pasaran a los golpes físicos.

Mientras los simpatizantes de Cepeda sostenían carteles alusivos a sus consignas políticas, el grupo contrario respondía ondeando banderas tricolores, generando un ambiente de extrema hostilidad que interrumpió por completo la tranquilidad de la jornada estudiantil.

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#política🚨 Así fue el enfrentamiento entre seguidores de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la Universidad Popular del Cesar. pic.twitter.com/L762HMOdXm — EL PILÓN (@El_Pilon) June 9, 2026

Este preocupante episodio es el vivo reflejo del álgido panorama político que vive el país de cara a las elecciones de este 2026. La contienda electoral ha estado fuertemente marcada por discursos radicalizados y una profunda división ideológica, donde los espacios públicos y de educación se han convertido en escenarios de debate, pero desafortunadamente también de intolerancia.

Tanto las autoridades locales como las directivas de la comunidad académica hicieron un llamado urgente a mantener la calma y el respeto por las diferentes posturas democráticas, recordando que la campaña debe transcurrir en el marco de las ideas y no de la violencia física.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: