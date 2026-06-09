La representante a la Cámara Katherine Miranda anunció públicamente su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia.

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La congresista, integrante de la Alianza Verde, aseguró que su decisión no responde a una ideología política, sino a la defensa de la Constitución, la independencia de las instituciones y el respeto por las decisiones de las cortes.

En un video difundido en redes sociales, afirmó que la contienda electoral no debe verse como una disputa entre izquierda y derecha, ni entre ricos y pobres, sino como una elección entre quienes creen en los límites del poder y quienes buscan concentrarlo.

Miranda también reconoció que ni De la Espriella ni su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, son perfectos, pero considera que representan la defensa de los contrapesos democráticos.

La segunda vuelta presidencial se realizará el próximo 21 de junio entre Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y De La Espriella.

Además, la Registraduría confirmó la publicación oficial del tarjetón electoral y el inicio de la distribución de kits de votación dentro y fuera del país. Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en los comicios, incluidos más de 1,4 millones de ciudadanos residentes en el exterior.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: