Abelardo de la Espriella dio a conocer recientemente que varias personas de la esfera pública habrían participado activamente en la compra de votos durante la primera vuelta del pasado 31 de mayo. El candidato entregó una lista en la que aseguró que políticos y empresarios estarían incurriendo en ese delito.
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El abogado manifestó que esa supuesta artimaña llevó a que Iván Cepeda ganara en la región Caribe y evitó que hubiese un nuevo presidente en primera vuelta.
“En el Caribe, la compra de votos impidió que un costeño ganara en primera vuelta”, aseguró De la Espriella.Lee También
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El líder de Defensores de la Patria sorprendió al nombrar a Agmeth Escaf, actor y actual congresista del Pacto Histórico, a quien señaló de comprar votos. También mencionó a Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena y otrora alcalde de Santa Mata que se postuló como candidato presidencial este 2026, pero declinó para apoyar a Cepeda.
Otros de los nombres relevantes que dio fueron los de el exsenador Eduardo Pulgar; el polémico empresario acusado de meter dinero de manera ilegal a la campaña de Gustavo Petro en 2022; los congresistas de izquierda Pedro Flórez y Matha peralta, y el exparlamentario Musa Besaile, condenado por el cartel de la toga.
Esta es la lista completa de personas a las que De la Espriella acusó de comprar votos en el Caribe:
- Carlos Caicedo
- Patricia Caicedo
- Felipe Hernández
- Rafael Martínez
- Antonio Correa
- Fernando Niño
- Iván Vargas
- Andrea Vargas
- Eduardo Pulgar
- Euclides Torres
- Agmeth Escaf
- Juan Carlos Muñiz
- Pedro Flórez
- Clan Calle
- Mario Hernández
- Karime Cotes
- Rafael Macea
- Luis Ramiro Ricardo
- Carlos Felipe Quintero
- Martha Peralta
- Johanna Osorio
- Musa Besaile
- Luis Fernando Lobo
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El candidato de derecha aseguró que ya los denunció y pidió al subsecretario de estado de Estados Unidos, Christopher Landau, que los vigile. El gobierno norteamericano aseguró que iba a vigilar a políticos involucrados con compra de votos en Colombia y amenazó con quitarles la visa en caso de hallar irregularidades.
“Existe una alianza con los politiqueros corruptos de siempre para comprar votos; aún les queda la segunda vuelta para no vender el honor ni traicionar a la patria, y si aún no están convencidos todos esos politiqueros de hacer lo correcto, les recuerdo que el gobierno de Estados Unidos está vigilando”, sentenció De la Espriella.
Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella
Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella:
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