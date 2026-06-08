Luego de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo se hizo viral un video de un joven que se ve angustiado hasta las lágrimas por la victoria de Abelardo de la Espriella. La persona es un estudiante que llora al decir que tendrá que salirse de la universidad, ya que es un beneficiado de Matrícula cero, el programa estatal que beca a jóvenes de estratos 1, 2 y 3.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Así recibieron en Unicentro (Bogotá) y otros centros comerciales al vice de De la Espriella)

“Me tengo que ir de la universidad”, aseguró el joven cuando le preguntaron qué tenía de malo que el líder de Defensores de la patria llegara al gobierno.

El sentimiento del estudiante se da porque han surgido versiones de que el reconocido abogado removerá el programa de beneficios académicos en caso de ser presidente, lo que podría dejar a miles de jóvenes sin tener posibilidades de acceder a la universidad. Frente a eso, la fórmula de De la Espriella, José Manuel Restrepo, aseguró que todo se trata de una mentira desde la campaña de la otra orilla.

El exministro del gobierno de Iván Duque aseguró para Pulzo que siente preocupación por cómo se están manipulando a los jóvenes y señaló a Cepeda como principal responsable de dicha narrativa.

(Lea también: “Propio de dictaduras”: fórmula de De la Espriella, sobre restricción a camiseta de la Selección)

“Mi sentimiento es de preocupación, de cómo la campaña de Cepeda y Quilcué está manipulando a la juventud. Utiliza un sentimiento que puede ser válido, el de un niño, pero lo convierte en una mentira”, dijo el candidato a la vicepresidencia en Pulzo

Restrepo Abondano insistió en que las artimañas están engañando a la población y han ensuciado la campaña de Defensores de la patria, discurso en el que también ha ahondado De la Espriella. A su vez, puso pecho en manifestar que él creó Matrícula cero cuando era ministro de Hacienda en 2021 y que no tiene sentido que quite el programa que él mismo ideó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

” Es mentira porque el creador del programa Matrícula cero en Colombia soy yo, después el Gobierno Petro sacó otro proyecto de ley que decía más o menos del mío; no tenía mayor novedad respecto del mío. ¿Le parece coherente que ahora José Manuel Restrepo elimine el programa que él mismo creó?”, agregó Restrepo en una entrevista este medio.

Finalmente, aseguró que cree en la juventud y le dejó un mensaje al joven del video: “Entonces el niño puede dejar de llorar”, dando a entender que Matrícula cero seguirá en pie.

* Pulzo.com se escribe con Z